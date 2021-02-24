https://ria.ru/20210224/khirurg-1598722644.html

Новосибирские хирурги спасли женщину с двумя опасными аномалиями мозга

Новосибирские хирурги спасли женщину с двумя опасными аномалиями мозга

В Новосибирске cпециалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали 38-летнюю женщину из... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:18

2021-02-24T10:18

2021-02-24T13:02

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новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. В Новосибирске cпециалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали 38-летнюю женщину из Забайкалья с двумя редкими врожденными сосудистыми аномалиями головного мозга.Как пояснили в клинике, магнитно-резонансная томография выявила у пациентки из Петропавловска-Забайкальского артериовенозную мальформацию (аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов) и каверному (новообразование в виде клубка сосудов, заполненных кровью), грозящих риском разрыва и внутричерепным кровоизлиянием. Такое сочетание патологий встречается примерно у двух человек на миллион.По словам женщины, все началось с периодических головных болей, которым она сначала не придавала значения. Постепенно боли стали все сильнее, из-за чего она начала путаться во времени, забывала, куда и зачем идет. Во время приступов, которые повторялись до четырех раз за день, у женщины появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять ее с детьми. На первом этапе врачи решили провести малоинвазивную операцию для исключения патологически измененного сосуда из кровотока. Вмешательство позволило довести объем дефекта до размеров, пригодных для дальнейшего лучевого лечения.В клинике отметили, что операцию выполнили через небольшой разрез — это снижает травматичность и риск осложнений, а также значительно сокращает реабилитационный период. Максимально безопасно удалить сосудистое образование без повреждения окружающих тканей помогли компьютерная система нейронавигации и современные операционные микроскопы.

https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html

https://ria.ru/20210121/paltsy-1593987951.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск