https://ria.ru/20210224/khirurg-1598722644.html
Новосибирские хирурги спасли женщину с двумя опасными аномалиями мозга
Новосибирские хирурги спасли женщину с двумя опасными аномалиями мозга
В Новосибирске cпециалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали 38-летнюю женщину из... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:18
2021-02-24T10:18
2021-02-24T13:02
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НОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости. В Новосибирске cпециалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали 38-летнюю женщину из Забайкалья с двумя редкими врожденными сосудистыми аномалиями головного мозга.Как пояснили в клинике, магнитно-резонансная томография выявила у пациентки из Петропавловска-Забайкальского артериовенозную мальформацию (аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов) и каверному (новообразование в виде клубка сосудов, заполненных кровью), грозящих риском разрыва и внутричерепным кровоизлиянием. Такое сочетание патологий встречается примерно у двух человек на миллион.По словам женщины, все началось с периодических головных болей, которым она сначала не придавала значения. Постепенно боли стали все сильнее, из-за чего она начала путаться во времени, забывала, куда и зачем идет. Во время приступов, которые повторялись до четырех раз за день, у женщины появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять ее с детьми. На первом этапе врачи решили провести малоинвазивную операцию для исключения патологически измененного сосуда из кровотока. Вмешательство позволило довести объем дефекта до размеров, пригодных для дальнейшего лучевого лечения.В клинике отметили, что операцию выполнили через небольшой разрез — это снижает травматичность и риск осложнений, а также значительно сокращает реабилитационный период. Максимально безопасно удалить сосудистое образование без повреждения окружающих тканей помогли компьютерная система нейронавигации и современные операционные микроскопы.
https://ria.ru/20210218/operatsiya-1597980131.html
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новосибирск
НОВОСИБИРСК, 24 фев — РИА Новости.
В Новосибирске
cпециалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина успешно прооперировали 38-летнюю женщину из Забайкалья с двумя редкими врожденными сосудистыми аномалиями головного мозга.
Как пояснили в клинике, магнитно-резонансная томография выявила у пациентки из Петропавловска-Забайкальского артериовенозную мальформацию (аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов) и каверному (новообразование в виде клубка сосудов, заполненных кровью), грозящих риском разрыва и внутричерепным кровоизлиянием. Такое сочетание патологий встречается примерно у двух человек на миллион.
По словам женщины, все началось с периодических головных болей, которым она сначала не придавала значения. Постепенно боли стали все сильнее, из-за чего она начала путаться во времени, забывала, куда и зачем идет. Во время приступов, которые повторялись до четырех раз за день, у женщины появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять ее с детьми.
На первом этапе врачи решили провести малоинвазивную операцию для исключения патологически измененного сосуда из кровотока. Вмешательство позволило довести объем дефекта до размеров, пригодных для дальнейшего лучевого лечения.
"Вторым этапом мы выполнили одномоментное микрохирургическое удаление каверномы, расположенной в левой височной доле, и сформированного ею эпилептически активного очага", — рассказал нейрохирург Дмитрий Кислицин.
В клинике отметили, что операцию выполнили через небольшой разрез — это снижает травматичность и риск осложнений, а также значительно сокращает реабилитационный период. Максимально безопасно удалить сосудистое образование без повреждения окружающих тканей помогли компьютерная система нейронавигации и современные операционные микроскопы.
"После вмешательства у пациентки прекратились эпилептические приступы, в настоящий момент она готовится к выписке. В дальнейшем женщине предстоит курс лучевой терапии, который она также пройдет в центре Мешалкина, что станет заключительным этапом лечения. После этого пациентка сможет вернуться к полноценной активной жизни без ограничений", — добавили в клинике.