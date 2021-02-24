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Экс-полицейского обвинили в участии в беспорядках в Капитолии
Экс-полицейского обвинили в участии в беспорядках в Капитолии
Экс-морской пехотинец и полицейский на пенсии Томас Уэбстер предстал перед судом во вторник по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии в январе, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:58
2021-02-24T01:58
2021-02-24T01:58
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Экс-морской пехотинец и полицейский на пенсии Томас Уэбстер предстал перед судом во вторник по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии в январе, сообщает NBC.По заявлению прокуроров, Уэбстер избил полицейского черенком от флага и придушил его медицинской маской, а также непечатно обругал. Уэбстера обвиняют в нападении, сопротивлении полиции, воспрепятствовании правоохранительным органам, незаконном проникновении на охраняемый объект, а также по другим статьям.Адвокат Уэбстера не отрицал представленное в суде видео, на котором он запечатлён в момент беспорядков. Адвокат попросил освободить его под залог.Уэбстер добровольно сдался властям после предъявления обвинений. Он также сдал имевшееся у него огнестрельное оружие и заграничный паспорт.
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости.
Экс-морской пехотинец и полицейский на пенсии Томас Уэбстер предстал перед судом во вторник по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии
в январе, сообщает NBC
.
По заявлению прокуроров, Уэбстер избил полицейского черенком от флага и придушил его медицинской маской, а также непечатно обругал. Уэбстера обвиняют в нападении, сопротивлении полиции, воспрепятствовании правоохранительным органам, незаконном проникновении на охраняемый объект, а также по другим статьям.
Адвокат Уэбстера не отрицал представленное в суде видео, на котором он запечатлён в момент беспорядков. Адвокат попросил освободить его под залог.
Уэбстер добровольно сдался властям после предъявления обвинений. Он также сдал имевшееся у него огнестрельное оружие и заграничный паспорт.