https://ria.ru/20210224/kapitoliy-1598702899.html

Экс-полицейского обвинили в участии в беспорядках в Капитолии

Экс-полицейского обвинили в участии в беспорядках в Капитолии

Экс-морской пехотинец и полицейский на пенсии Томас Уэбстер предстал перед судом во вторник по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии в январе, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:58

2021-02-24T01:58

2021-02-24T01:58

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Экс-морской пехотинец и полицейский на пенсии Томас Уэбстер предстал перед судом во вторник по обвинению в участии в беспорядках в Капитолии в январе, сообщает NBC.По заявлению прокуроров, Уэбстер избил полицейского черенком от флага и придушил его медицинской маской, а также непечатно обругал. Уэбстера обвиняют в нападении, сопротивлении полиции, воспрепятствовании правоохранительным органам, незаконном проникновении на охраняемый объект, а также по другим статьям.Адвокат Уэбстера не отрицал представленное в суде видео, на котором он запечатлён в момент беспорядков. Адвокат попросил освободить его под залог.Уэбстер добровольно сдался властям после предъявления обвинений. Он также сдал имевшееся у него огнестрельное оружие и заграничный паспорт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/rassledovanie-1598503654.html

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капитолий, сша, в мире