https://ria.ru/20210224/izbienie-1598768168.html

В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты

В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты

Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростками 12-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:41

2021-02-24T13:41

2021-02-24T13:41

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростками 12-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсетях и СМИ появилось сообщение, что 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска у гаражей шестеро подростков потребовали от 12-летнего школьника снять пластину для выравнивания зубов, а когда тот отказался, избили его кулаками и ногами. Прохожие помогли ребенку добраться домой, а обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника. Отмечалось, что по данному факту следователи организовали проверку."По результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 21 февраля у дома №111 по улице Широкая в Новосибирске подростки избили 12-летнего мальчика. После этого ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие повреждения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.

https://rsport.ria.ru/20210217/ubiystvo-1597910915.html

https://ria.ru/20210212/podrostki-1597085341.html

новосибирск

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия