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https://ria.ru/20210224/izbienie-1598768168.html
В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростками 12-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:41
2021-02-24T13:41
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростками 12-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсетях и СМИ появилось сообщение, что 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска у гаражей шестеро подростков потребовали от 12-летнего школьника снять пластину для выравнивания зубов, а когда тот отказался, избили его кулаками и ногами. Прохожие помогли ребенку добраться домой, а обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника. Отмечалось, что по данному факту следователи организовали проверку."По результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 21 февраля у дома №111 по улице Широкая в Новосибирске подростки избили 12-летнего мальчика. После этого ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие повреждения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.
https://rsport.ria.ru/20210217/ubiystvo-1597910915.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты

13:41 24.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения подростками 12-летнего мальчика в Новосибирске, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось сообщение, что 21 февраля в Ленинском районе Новосибирска у гаражей шестеро подростков потребовали от 12-летнего школьника снять пластину для выравнивания зубов, а когда тот отказался, избили его кулаками и ногами. Прохожие помогли ребенку добраться домой, а обследование показало, что у мальчика перелом позвоночника. Отмечалось, что по данному факту следователи организовали проверку.
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"По результатам проведенной проверки по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 21 февраля у дома №111 по улице Широкая в Новосибирске подростки избили 12-летнего мальчика. После этого ребенок был доставлен в больницу, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие повреждения. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления.
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