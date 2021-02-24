На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя
ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 19 февраля 2021 года двое сотрудников МО МВД России "Билибинский", проверяя информацию о незаконной реализации 36-летним мужчиной алкогольной продукции в селе Рыткучи Чаунского района Чукотского автономного округа, в нарушение требований федерального закона Российской Федерации "О полиции" незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства, в результате чего потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".
СУСК отмечает, что также будет дана юридическая оценка действиям самого потерпевшего по факту незаконной продажи алкоголя.
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