https://ria.ru/20210224/izbienie-1598710558.html

На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя

На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя

Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T07:56

2021-02-24T07:56

2021-02-24T07:56

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя, сообщает региональное СУСК РФ.Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".СУСК отмечает, что также будет дана юридическая оценка действиям самого потерпевшего по факту незаконной продажи алкоголя.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия