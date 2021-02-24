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На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя
На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя
Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T07:56
2021-02-24T07:56
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя, сообщает региональное СУСК РФ.Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".СУСК отмечает, что также будет дана юридическая оценка действиям самого потерпевшего по факту незаконной продажи алкоголя.
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чукотка, происшествия

На Чукотке двух полицейских подозревают в избиении местного жителя

07:56 24.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 24 фев – РИА Новости. Двое полицейских на Чукотке подозреваются в избиении со спецсредствами местного жителя, которого они проверяли по информации о незаконной продаже алкоголя, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 19 февраля 2021 года двое сотрудников МО МВД России "Билибинский", проверяя информацию о незаконной реализации 36-летним мужчиной алкогольной продукции в селе Рыткучи Чаунского района Чукотского автономного округа, в нарушение требований федерального закона Российской Федерации "О полиции" незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства, в результате чего потерпевшему были причинены множественные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств".
СУСК отмечает, что также будет дана юридическая оценка действиям самого потерпевшего по факту незаконной продажи алкоголя.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 17:30
В КЧР полицейский избил коллегу, заподозрившего его в пьянстве
 
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