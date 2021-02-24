Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"
17:02 24.02.2021 (обновлено: 23:49 24.02.2021)
© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкТренировка с расчетами ОТРК "Искандер-М" в Ивановской области
ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что каких-либо проблем с комплексами "Искандер" у армянской армии не было, поэтому ему непонятны слова премьера Никола Пашиняна об их возможной неисправности.
Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.
"У нас не было проблем с "Искандером". Мне непонятны заявления этого человека (Пашиняна – ред.)", - сказал Акопян в интервью армянской телекомпании ГАЛА.
Экс-глава генштаба добавил, что мощность заряда может рассчитать только противник. "Я знаю, что по противнику стреляли", - уточнил Акопян.
Он заявил, что уверен в боевой эффективности "Искандера". "Было бы лучше, чтобы об армии не говорил человек, не обладающий знаниями. Он вообще не имеет никакого представления о военном деле, и чем больше он будет говорить, тем больше ошибок будет допускать", - цитирует сайт телекомпании слова генерала.
Акопян добавил, что трудно комментировать слова человека, "который не имеет представлений об армии, армейской реформе и вообще не знает, что такое реформа армии".
Армянское минобороны в среду заявило Sputnik Армения, что не может интерпретировать высказывания Пашиняна. В свою очередь депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил РИА Новости, что слова премьера говорят о его некомпетентности, и напомнил, что "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии. Координатор армянского сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян заявил РИА Новости, что нареканий по поводу исправности оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Армении ранее никогда не было, и непонятно, что подразумевал Пашинян под ракетами, "разорвавшимися на 10%". По мнению военного эксперта Константина Сивкова, армянский премьер критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном.