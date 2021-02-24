https://ria.ru/20210224/iskandery-1598811363.html

Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"

Экс-глава Генштаба Армении оценил слова Пашиняна об "Искандерах"

Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:02

2021-02-24T17:02

2021-02-24T23:49

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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Армении, экс-глава службы военного контроля минобороны генерал-полковник Мовсес Акопян заявил, что каких-либо проблем с комплексами "Искандер" у армянской армии не было, поэтому ему непонятны слова премьера Никола Пашиняна об их возможной неисправности.Ранее Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.Экс-глава генштаба добавил, что мощность заряда может рассчитать только противник. "Я знаю, что по противнику стреляли", - уточнил Акопян.Акопян добавил, что трудно комментировать слова человека, "который не имеет представлений об армии, армейской реформе и вообще не знает, что такое реформа армии".Армянское минобороны в среду заявило Sputnik Армения, что не может интерпретировать высказывания Пашиняна. В свою очередь депутат Госдумы, глава группы дружбы между парламентами РФ и Сирии Дмитрий Саблин заявил РИА Новости, что слова премьера говорят о его некомпетентности, и напомнил, что "Искандер" подтвердил свои высокие характеристики в ходе войны с терроризмом в Сирии. Координатор армянского сайта военных новостей Razm.info Карен Вртанесян заявил РИА Новости, что нареканий по поводу исправности оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Армении ранее никогда не было, и непонятно, что подразумевал Пашинян под ракетами, "разорвавшимися на 10%". По мнению военного эксперта Константина Сивкова, армянский премьер критикует российское оружие, чтобы оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210224/iskander-1598800779.html

https://ria.ru/20210224/iskander-1598764352.html

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россия, левон акопян, никол пашинян, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире