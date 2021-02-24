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Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Ситуация вокруг СВПД управляема, теперь необходимо понять, каким будет механизм возврата США в ядерную сделку, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:10
2021-02-24T17:44
рафаэль гросси
магатэ
тегеран (город)
в мире
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
оон
сша
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг СВПД управляема, теперь необходимо понять, каким будет механизм возврата США в ядерную сделку, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Плянский."Думаю, сейчас все ясно, ситуация прояснилась, когда США отозвали свое изначальное письмо, якобы запускающее восстановление санкций против Ирана. Мы все понимали, что восстановление не происходило - это было только в воображении наших американских друзей", - сказал Полянский.По его словам, отзыв Штатами письма о якобы запуске механизма восстановлений санкций против Ирана является очень верным и логичным шагом."Нам надо понять механизм того, как США будут возвращаться", - добавил он.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает в том числе приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая ее МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html
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рафаэль гросси, магатэ, тегеран (город), в мире, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, сша

Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

17:10 24.02.2021 (обновлено: 17:44 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗапуск АЭС "Бушер"
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг СВПД управляема, теперь необходимо понять, каким будет механизм возврата США в ядерную сделку, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Плянский.
"Думаю, сейчас все ясно, ситуация прояснилась, когда США отозвали свое изначальное письмо, якобы запускающее восстановление санкций против Ирана. Мы все понимали, что восстановление не происходило - это было только в воображении наших американских друзей", - сказал Полянский.
Портрет иранского физика Мохсена Фахризаде Махабади на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Иран не удастся спровоцировать на начало мировой войны
По его словам, отзыв Штатами письма о якобы запуске механизма восстановлений санкций против Ирана является очень верным и логичным шагом.

"Мы были весьма воодушевлены результатами недавнего визита господина Гросси в Тегеран. Он приехал с определенным заверениями. Поэтому мы сейчас весьма оптимистичны и думаем, что ситуация весьма управляема и устойчива. Никому не нужны безответственные шаги", - заявил Полянский.

"Нам надо понять механизм того, как США будут возвращаться", - добавил он.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 08:00
Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает в том числе приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.
Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 14:31
Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом
Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая ее МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭТегеран (город)В миреРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ООНСША
 
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