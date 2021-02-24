Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
17:10 24.02.2021 (обновлено: 17:44 24.02.2021)
"Думаю, сейчас все ясно, ситуация прояснилась, когда США отозвали свое изначальное письмо, якобы запускающее восстановление санкций против Ирана. Мы все понимали, что восстановление не происходило - это было только в воображении наших американских друзей", - сказал Полянский.
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По его словам, отзыв Штатами письма о якобы запуске механизма восстановлений санкций против Ирана является очень верным и логичным шагом.
"Мы были весьма воодушевлены результатами недавнего визита господина Гросси в Тегеран. Он приехал с определенным заверениями. Поэтому мы сейчас весьма оптимистичны и думаем, что ситуация весьма управляема и устойчива. Никому не нужны безответственные шаги", - заявил Полянский.
"Нам надо понять механизм того, как США будут возвращаться", - добавил он.
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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает в том числе приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.
Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.
Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая ее МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.
В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.