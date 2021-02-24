https://ria.ru/20210224/iran-1598812751.html

Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Российский дипломат оценил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Ситуация вокруг СВПД управляема, теперь необходимо понять, каким будет механизм возврата США в ядерную сделку, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:10

2021-02-24T17:10

2021-02-24T17:44

рафаэль гросси

магатэ

тегеран (город)

в мире

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

оон

сша

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Ситуация вокруг СВПД управляема, теперь необходимо понять, каким будет механизм возврата США в ядерную сделку, заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Плянский."Думаю, сейчас все ясно, ситуация прояснилась, когда США отозвали свое изначальное письмо, якобы запускающее восстановление санкций против Ирана. Мы все понимали, что восстановление не происходило - это было только в воображении наших американских друзей", - сказал Полянский.По его словам, отзыв Штатами письма о якобы запуске механизма восстановлений санкций против Ирана является очень верным и логичным шагом."Нам надо понять механизм того, как США будут возвращаться", - добавил он.Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить ранее принятому закону, который предполагает в том числе приостановку расширенных проверок МАГАТЭ в Иране.Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснила, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая ее МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось, что камеры могут быть демонтированы.В Иране поясняли, что мера обратима, если стороны ядерной сделки выполнят требования Ирана, и не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций - контакты будут проводиться по вопросам нераспространения ядерного оружия.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html

тегеран (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, тегеран (город), в мире, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), оон, сша