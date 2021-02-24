https://ria.ru/20210224/internet-1598765081.html

Хинштейн прокомментировал необходимость господдержки интернета

Хинштейн прокомментировал необходимость господдержки интернета

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью на YouTube-канале "Антонимы" рассказал о... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T13:31

2021-02-24T13:31

2021-02-24T13:31

соцсети

россия

александр хинштейн

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью на YouTube-канале "Антонимы" рассказал о мерах государственной поддержки интернета и возможных запретах из-за действий западных компаний в сфере IT."Без поддержки государства, без протекционистских мер, конечно же, мы вперед IT-отрасли не продвинем. Во всем мире это происходит именно так. Очевидно, что интернет-гиганты проводят, с одной стороны, политику в своих интересах, с другой стороны, они все равно проводят политику, которая близка коллективному Западу", — сказал он.В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации. Как следует из документа, теперь зарубежным соцсетям и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

https://ria.ru/20210221/set-1598379536.html

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соцсети, россия, александр хинштейн, интернет