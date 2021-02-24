Хинштейн прокомментировал необходимость господдержки интернета
© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью на YouTube-канале "Антонимы" рассказал о мерах государственной поддержки интернета и возможных запретах из-за действий западных компаний в сфере IT.
"Без поддержки государства, без протекционистских мер, конечно же, мы вперед IT-отрасли не продвинем. Во всем мире это происходит именно так. Очевидно, что интернет-гиганты проводят, с одной стороны, политику в своих интересах, с другой стороны, они все равно проводят политику, которая близка коллективному Западу", — сказал он.
"Запрещать не надо... но это не означает, что никак не должно государство реагировать. Безусловно, у государства должен быть инструментарий, набор средств, которые понуждают участников рынка соблюдать российские законы", — отметил Хинштейн.
В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.
Как следует из документа, теперь зарубежным соцсетям и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
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