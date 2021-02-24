https://ria.ru/20210224/inoagenty-1598728679.html

Путин подписал закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов

Путин подписал закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов

Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T10:48

2021-02-24T10:48

2021-02-24T12:16

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с ее председателем Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.Закон дополняет КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.Теперь распространение в СМИ и интернете информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом: Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки: При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20210208/vybory-1596440819.html

https://ria.ru/20210202/inoagenty-1595739134.html

россия

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россия, владимир путин, общество