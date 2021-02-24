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Путин подписал закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов
Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:48
2021-02-24T12:16
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с ее председателем Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.Закон дополняет КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.Теперь распространение в СМИ и интернете информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом: Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки: При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20210208/vybory-1596440819.html
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов

10:48 24.02.2021 (обновлено: 12:16 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой "Газпрома" А. Миллером
Президент РФ В. Путин провел встречу с главой Газпрома А. Миллером - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии (во главе с ее председателем Василием Пискаревым) по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 03:35
В России предложили не допускать до выборов физлиц-иноагентов
Закон дополняет КоАП статьями, устанавливающими ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих иностранное финансирование и участвующих в политической деятельности на территории России.
Теперь распространение в СМИ и интернете информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иноагентов, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом:
  • для граждан — от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей с возможным изъятием материалов;
  • для должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч с конфискацией;
  • для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.
Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки:
  • должностных лиц — на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией или без;
  • для юрлиц — на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без.
При этом закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 19:08
СМИ-иноагентов оштрафовали на 2,2 миллиона рублей
 
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