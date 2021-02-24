https://ria.ru/20210224/infrastruktura-1598782881.html
Путин призвал совершенствовать пограничную инфраструктуру
Путин призвал совершенствовать пограничную инфраструктуру
Пограничную инфраструктуру нужно совершенствовать, пограничников следует оснастить современной техникой, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:50
2021-02-24T14:50
2021-02-24T15:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_04531d63ac26076125618e62bb8b6d10.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пограничную инфраструктуру нужно совершенствовать, пограничников следует оснастить современной техникой, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ)."Важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды", - сказал он.
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5316704a190811512c3de32918cfb2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество