https://ria.ru/20210224/infrastruktura-1598782881.html

Путин призвал совершенствовать пограничную инфраструктуру

Путин призвал совершенствовать пограничную инфраструктуру

Пограничную инфраструктуру нужно совершенствовать, пограничников следует оснастить современной техникой, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:50

2021-02-24T14:50

2021-02-24T15:06

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пограничную инфраструктуру нужно совершенствовать, пограничников следует оснастить современной техникой, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ)."Важно совершенствовать пограничную инфраструктуру, оснащать пограничников современной техникой, в первую очередь на тех участках, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, где преступники могут попытаться выстроить трансграничные каналы для наркотрафика и контрабанды", - сказал он.

https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество