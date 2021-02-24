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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/indiya-1598733228.html
В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"
В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:10
2021-02-24T11:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал NDTV.На прошлой неделе Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третье фазы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия

В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"

11:10 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал NDTV.
На прошлой неделе Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.
Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третье фазы.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийИндия
 
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