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В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"
В Индии рассмотрят заявку на использование "Спутника V"
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:10
2021-02-24T11:10
2021-02-24T11:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев – РИА Новости. Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил телеканал NDTV.На прошлой неделе Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третье фазы.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
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РИА Новости
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2021-02-24T11:10
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев – РИА Новости.
Эксперты регулятора в области фармацевтических препаратов и медицинских изделий Индии
в среду рассмотрят заявку компании Dr Reddy's Laboratories на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V
", сообщил телеканал NDTV
.
На прошлой неделе Dr Reddy's объявила, что подала заявление на получение разрешения на экстренное применение российской вакцины в Индии. На данный момент такое разрешение есть только у двух вакцин - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и вакцины местной разработки Covaxin.
Сообщалось, что Dr Reddy's намерена представить властям Индии данные второй фазы исследования вакцины и промежуточные данные третье фазы.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России
в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 30 странах.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 11 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,7 миллиона человек, продолжают лечение около 146 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.