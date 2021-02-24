Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/gosdep-1598851717.html
Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично
Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично
Госдепартамент США заявил, что терпение США по Ирану ограничено. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T22:59
2021-02-24T23:14
нед прайс
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что терпение США по Ирану ограничено.Терпение "не является неограниченным", заявил представитель госдепа Нед Прайс.США предложили Ирану переговоры под эгидой ЕС с участием "шестерки" международных посредников. По словам Прайса, это предложение по-прежнему действует. Иран пока не согласился вести переговоры с США по ядерной проблеме.Госдепартамент отказался комментировать разногласия с Ираном о том, должна ли какая-либо из сторон первой пойти на уступки по ядерной проблеме - по словам представителя госдепа Неда Прайса, такие вопросы можно и нужно решать на переговорах."Предложение (о переговорах) лежит на столе, оно на столе уже около недели… Вопросы, подобные этому, лучше решать в этой обстановке", - сказал Прайс.Ранее постпред Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Шамане заявил, что призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее.
https://ria.ru/20210223/prioritet-1598688199.html
https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1920x0_80_0_0_409680f99106c3b15067af29b017e167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нед прайс, иран, сша, в мире

Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично

22:59 24.02.2021 (обновлено: 23:14 24.02.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что терпение США по Ирану ограничено.
Терпение "не является неограниченным", заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Наша цель во всем этом - обеспечить, чтобы у нас вновь были верифицируемые и постоянные ограничения иранской ядерной программы, чтобы Иран не смог приобрести ядерное оружие. Это к тому, что наше терпение не безгранично", - сказал Прайс.

США предложили Ирану переговоры под эгидой ЕС с участием "шестерки" международных посредников. По словам Прайса, это предложение по-прежнему действует. Иран пока не согласился вести переговоры с США по ядерной проблеме.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 20:54
Боррель назвал ядерное досье Ирана приоритетом в работе с США
Госдепартамент отказался комментировать разногласия с Ираном о том, должна ли какая-либо из сторон первой пойти на уступки по ядерной проблеме - по словам представителя госдепа Неда Прайса, такие вопросы можно и нужно решать на переговорах.
"Предложение (о переговорах) лежит на столе, оно на столе уже около недели… Вопросы, подобные этому, лучше решать в этой обстановке", - сказал Прайс.
Ранее постпред Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Шамане заявил, что призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 08:00
Как заставить американцев воевать за химеру либеральной глобализации
 
Нед ПрайсИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
01:38В двух городах Испании произошли беспорядки из-за ареста рэпера
Лента новостейМолния