Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично
22:59 24.02.2021 (обновлено: 23:14 24.02.2021)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Терпение "не является неограниченным", заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Наша цель во всем этом - обеспечить, чтобы у нас вновь были верифицируемые и постоянные ограничения иранской ядерной программы, чтобы Иран не смог приобрести ядерное оружие. Это к тому, что наше терпение не безгранично", - сказал Прайс.
США предложили Ирану переговоры под эгидой ЕС с участием "шестерки" международных посредников. По словам Прайса, это предложение по-прежнему действует. Иран пока не согласился вести переговоры с США по ядерной проблеме.
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Госдепартамент отказался комментировать разногласия с Ираном о том, должна ли какая-либо из сторон первой пойти на уступки по ядерной проблеме - по словам представителя госдепа Неда Прайса, такие вопросы можно и нужно решать на переговорах.
"Предложение (о переговорах) лежит на столе, оно на столе уже около недели… Вопросы, подобные этому, лучше решать в этой обстановке", - сказал Прайс.
Ранее постпред Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Шамане заявил, что призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее.