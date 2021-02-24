https://ria.ru/20210224/gosdep-1598851717.html

Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично

Госдеп заявил, что терпение США по Ирану не безгранично

Госдепартамент США заявил, что терпение США по Ирану ограничено. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T22:59

2021-02-24T22:59

2021-02-24T23:14

нед прайс

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что терпение США по Ирану ограничено.Терпение "не является неограниченным", заявил представитель госдепа Нед Прайс.США предложили Ирану переговоры под эгидой ЕС с участием "шестерки" международных посредников. По словам Прайса, это предложение по-прежнему действует. Иран пока не согласился вести переговоры с США по ядерной проблеме.Госдепартамент отказался комментировать разногласия с Ираном о том, должна ли какая-либо из сторон первой пойти на уступки по ядерной проблеме - по словам представителя госдепа Неда Прайса, такие вопросы можно и нужно решать на переговорах."Предложение (о переговорах) лежит на столе, оно на столе уже около недели… Вопросы, подобные этому, лучше решать в этой обстановке", - сказал Прайс.Ранее постпред Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Шамане заявил, что призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее.

https://ria.ru/20210223/prioritet-1598688199.html

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нед прайс, иран, сша, в мире