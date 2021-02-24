https://ria.ru/20210224/gibel-1598702608.html

Полицейских в Рочестере не накажут из-за гибели афроамериканца

Полицейских в Рочестере не накажут из-за гибели афроамериканца

Ни одному полицейскому не будут предъявлены обвинения в связи со смертью в американском Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда, сообщила генпрокурор Нью-Йорка... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T01:56

2021-02-24T01:56

2021-02-24T01:56

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ни одному полицейскому не будут предъявлены обвинения в связи со смертью в американском Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда, сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс."Большое жюри проголосовало за то, чтобы не предъявлять обвинения ни одному полицейскому по делу о смерти Дэниела Пруда", - написала Джеймс в Twitter.Она отметила, что, несмотря на то, что это решение потрясет семью Пруда, некоторых жителей США и Рочестера в частности, "мы должны уважать это решение"."Нынешние законы о применении силы со смертельным исходом создали систему, которая всецело подвела мистера Пруда и многих других до него", - добавила генпрокурор.Она отметила, что и полицейское управление Рочестера, и систему уголовного правосудия необходимо реформировать.Акции протеста прошли в Рочестере после того, как стало известно о гибели Пруда. Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.Инцидент произошел 23 марта. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой.На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать "Дайте мне пистолет". Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги.Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного "перестать плеваться" и "успокоиться". Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.Полицейские, причастные к смерти Пруда, ранее были отстранены от работы.

https://ria.ru/20210101/ubiystvo-1591782441.html

https://ria.ru/20201105/strelba-1583120659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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