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Полицейских в Рочестере не накажут из-за гибели афроамериканца
Полицейских в Рочестере не накажут из-за гибели афроамериканца
Ни одному полицейскому не будут предъявлены обвинения в связи со смертью в американском Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда, сообщила генпрокурор Нью-Йорка... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T01:56
2021-02-24T01:56
сша
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ни одному полицейскому не будут предъявлены обвинения в связи со смертью в американском Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда, сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс."Большое жюри проголосовало за то, чтобы не предъявлять обвинения ни одному полицейскому по делу о смерти Дэниела Пруда", - написала Джеймс в Twitter.Она отметила, что, несмотря на то, что это решение потрясет семью Пруда, некоторых жителей США и Рочестера в частности, "мы должны уважать это решение"."Нынешние законы о применении силы со смертельным исходом создали систему, которая всецело подвела мистера Пруда и многих других до него", - добавила генпрокурор.Она отметила, что и полицейское управление Рочестера, и систему уголовного правосудия необходимо реформировать.Акции протеста прошли в Рочестере после того, как стало известно о гибели Пруда. Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.Инцидент произошел 23 марта. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой.На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать "Дайте мне пистолет". Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги.Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного "перестать плеваться" и "успокоиться". Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.Полицейские, причастные к смерти Пруда, ранее были отстранены от работы.
https://ria.ru/20210101/ubiystvo-1591782441.html
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сша, в мире

Полицейских в Рочестере не накажут из-за гибели афроамериканца

01:56 24.02.2021
 
© AP Photo / WHAMПолиция на месте стрельбы в Рочестере, штат Нью-Йорк. 19 сентября
Полиция на месте стрельбы в Рочестере, штат Нью-Йорк. 19 сентября - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / WHAM
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ни одному полицейскому не будут предъявлены обвинения в связи со смертью в американском Рочестере афроамериканца Дэниела Пруда, сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
"Большое жюри проголосовало за то, чтобы не предъявлять обвинения ни одному полицейскому по делу о смерти Дэниела Пруда", - написала Джеймс в Twitter.
Она отметила, что, несмотря на то, что это решение потрясет семью Пруда, некоторых жителей США и Рочестера в частности, "мы должны уважать это решение".
"Нынешние законы о применении силы со смертельным исходом создали систему, которая всецело подвела мистера Пруда и многих других до него", - добавила генпрокурор.
Она отметила, что и полицейское управление Рочестера, и систему уголовного правосудия необходимо реформировать.
Акции протеста прошли в Рочестере после того, как стало известно о гибели Пруда. Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
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Инцидент произошел 23 марта. Брат 41-летнего Дэниела Пруда позвонил в службу 911 после того, как тот выбежал на улицу голым. По данным New York Times, также звонок в службу спасения поступил от водителя грузовика, который сообщил о голом мужчине, который бегал по улице и говорил, что у него коронавирус. Согласно отчетам полиции, накануне инцидента Пруда доставили в больницу после того, как у него начались проблемы с психикой.
На распространенном в СМИ видео, полученном с нательных камер полицейских, видно, как сотрудники органов правопорядка надевают на голову мужчине в наручниках специальный мешок, предположительно, чтобы он не смог в них плюнуть. После этого мужчина начал сопротивляться и выкрикивать "Дайте мне пистолет". Один из полицейских прижал голову Пруда к асфальту, тогда как другой поставил колено ему на спину. Третий полицейский держал мужчину за ноги.
Согласно видеозаписи, полицейские попросили задержанного "перестать плеваться" и "успокоиться". Через две минуты мужчина перестал двигаться. Прибывшие на место медики провели необходимые реанимационные мероприятия и госпитализировали мужчину. Через неделю он скончался в больнице после отключения от системы жизнеобеспечения.
Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином.
Полицейские, причастные к смерти Пруда, ранее были отстранены от работы.
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