https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598839303.html

Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"

Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"

Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:01

2021-02-24T20:01

2021-02-24T22:46

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

wintershall

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта."Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему", - сказал Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. В настоящее время ведется укладка труб в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.

https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598804580.html

https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html

россия

германия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, wintershall, германия, сша, украина, в мире, экономика