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Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"
Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"
Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T20:01
2021-02-24T22:46
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
wintershall
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта."Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему", - сказал Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг "Северного потока 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. В настоящее время ведется укладка труб в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.
https://ria.ru/20210224/gazoprovod-1598804580.html
https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, wintershall, германия, сша, украина, в мире, экономика

Глава Wintershall Dea заявил о необходимости "Северного потока — 2"

20:01 24.02.2021 (обновлено: 22:46 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен надеется на завершение строительства "Северного потока 2" и убежден в необходимости проекта.
"Начну с санкций. Поддержка проекта не является предметом санкций со стороны администрации США. Что касается будущих санкций, то я не буду спекулировать на эту тему", - сказал Мерен в ходе ежегодной пресс-конференции, комментируя вопрос о ситуации вокруг "Северного потока 2".

"Что касается завершения строительства инфраструктуры, обеспечивающей надежные и конкурентные поставки газа в Европу, то я надеюсь, я даже убежден, что инфраструктура будет не только введена в строй, а она очень необходима. Мы понимаем, что наша добыча в Европе снижается, нам все в больших объемах необходим импорт газа, иначе мы столкнемся с дефицитом поставок", - добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
С немецкими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" до конца мая. В настоящее время ведется укладка труб в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток "Северного потока 2" в датских водах планируется завершить до конца апреля.
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