https://ria.ru/20210224/figurnoe-katanie-1598776043.html

Онлайн-конференция о финале Кубка России по фигурному катанию

Онлайн-конференция о финале Кубка России по фигурному катанию

25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная финалу Кубка России по фигурному катанию на коньках, который пройдет в Москве c 27 февраля по 2 марта.

2021-02-24T14:18

2021-02-24T14:18

2021-02-24T14:18

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр ГОРШКОВ;- генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр КОГАН.В турнире примут участие многие спортсмены, которые еще не гарантировали себе поездку на Чемпионат мира в Стокгольме (22–28 марта). От выступления в Москве зависит, смогут ли они пробиться в сборную на главный старт сезона.Также в ходе пресс-конференции состоится подписание соглашения, в результате которого МИА "Россия сегодня" станет информационным партнером Федерации фигурного катания на коньках России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы