Онлайн-конференция о финале Кубка России по фигурному катанию
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная финалу Кубка России по фигурному катанию на коньках, который пройдет в Москве c 27 февраля по 2 марта.
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Участники:
- президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр ГОРШКОВ;
- генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр КОГАН.
В турнире примут участие многие спортсмены, которые еще не гарантировали себе поездку на Чемпионат мира в Стокгольме (22–28 марта). От выступления в Москве зависит, смогут ли они пробиться в сборную на главный старт сезона.
Также в ходе пресс-конференции состоится подписание соглашения, в результате которого МИА "Россия сегодня" станет информационным партнером Федерации фигурного катания на коньках России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр ГОРШКОВ;
- генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр КОГАН.
В турнире примут участие многие спортсмены, которые еще не гарантировали себе поездку на Чемпионат мира в Стокгольме (22–28 марта). От выступления в Москве зависит, смогут ли они пробиться в сборную на главный старт сезона.
Также в ходе пресс-конференции состоится подписание соглашения, в результате которого МИА "Россия сегодня" станет информационным партнером Федерации фигурного катания на коньках России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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