https://ria.ru/20210224/evro-1598787274.html

Официальный курс евро на четверг вырос на копейку

Официальный курс евро на четверг вырос на копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки - до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T15:07

2021-02-24T15:07

2021-02-24T15:07

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки - до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,26 копейки, составив 80,9154 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика