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Официальный курс евро на четверг вырос на копейку
Официальный курс евро на четверг вырос на копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки - до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T15:07
2021-02-24T15:07
2021-02-24T15:07
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,87 копейки - до 89,6691 рубля, курс доллара снизился на 23 копейки, до 73,7532 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 12,26 копейки, составив 80,9154 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика