https://ria.ru/20210224/energetika-1598757924.html

В Кремле рассказали о взаимодействии с Саудовской Аравией по энергетике

В Кремле рассказали о взаимодействии с Саудовской Аравией по энергетике

Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют по энергетической тематике, регулярные контакты это подтверждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:44

2021-02-24T12:44

2021-02-24T12:44

россия

опек

дмитрий песков

саудовская аравия

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют по энергетической тематике, регулярные контакты это подтверждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько на текущем этапе реализации сделки ОПЕК+ совпадают позиции двух государств.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются. Ближайшее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а 4 марта запланирована встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

https://ria.ru/20210106/neft-1592103358.html

россия

саудовская аравия

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россия, опек, дмитрий песков, саудовская аравия, экономика