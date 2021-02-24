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В Кремле рассказали о взаимодействии с Саудовской Аравией по энергетике
В Кремле рассказали о взаимодействии с Саудовской Аравией по энергетике
Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют по энергетической тематике, регулярные контакты это подтверждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:44
2021-02-24T12:44
россия
опек
дмитрий песков
саудовская аравия
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют по энергетической тематике, регулярные контакты это подтверждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько на текущем этапе реализации сделки ОПЕК+ совпадают позиции двух государств.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются. Ближайшее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а 4 марта запланирована встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
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россия, опек, дмитрий песков, саудовская аравия, экономика

В Кремле рассказали о взаимодействии с Саудовской Аравией по энергетике

12:44 24.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют по энергетической тематике, регулярные контакты это подтверждают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия и Саудовская Аравия эффективно взаимодействуют в этой области, и регулярность контактов это подтверждает", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько на текущем этапе реализации сделки ОПЕК+ совпадают позиции двух государств.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются. Ближайшее заседание министерского мониторингового комитета альянса планируется 3 марта, а 4 марта запланирована встреча всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки. ОПЕК+ пока корректирует добычу с шагом не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
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РоссияОПЕКДмитрий ПесковСаудовская АравияЭкономика
 
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