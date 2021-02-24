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Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля "Звезда", заявил заместитель... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T13:54
2021-02-24T13:54
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
владимир соловьев (телеведущий)
земля
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля "Звезда", заявил заместитель руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Белкин.В октябре космонавты нашли криволинейную трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха на МКС. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще одно место утечки воздуха, которое осмотрят микроскопом.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210224/vada-1598742574.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, владимир соловьев (телеведущий), земля, международная космическая станция (мкс)

Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха

13:54 24.02.2021
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковРассвет с борта МКС
Рассвет с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха из российского модуля "Звезда", заявил заместитель руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Белкин.
В октябре космонавты нашли криволинейную трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля "Звезда", ставшую причиной утечки воздуха на МКС. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. В январе руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в промежуточной камере "Звезды" может быть еще одно место утечки воздуха, которое осмотрят микроскопом.
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"Накануне экипаж провел временную изоляцию потенциально возможных мест утечки. Результаты работы окончательно будут известны после проведения дополнительной проверки герметичности корпуса переходной камеры", - сказал Белкин в эфире телеканала "Россия 24".

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В 2020 году экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". Тогда в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает станции и экипажу.
Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в час. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
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Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсВладимир Соловьев (телеведущий)ЗемляМеждународная космическая станция (МКС)
 
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