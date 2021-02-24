https://ria.ru/20210224/dtp-1598817670.html

Подозреваемый в смертельном ДТП в Улан-Удэ не смог сказать, сколько выпил

Подозреваемый в смертельном ДТП в Улан-Удэ не смог сказать, сколько выпил

Подозреваемый в смертельном ДТП в Улан-Удэ, где погибли двое подростков, заявил полицейским, что испугался и не помнит количества выпитого спиртного. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:33

2021-02-24T17:33

2021-02-24T17:52

россия

республика бурятия

авто

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

дтп

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Подозреваемый в смертельном ДТП в Улан-Удэ, где погибли двое подростков, заявил полицейским, что испугался и не помнит количества выпитого спиртного.На официальном Youtube-канале управления МВД по республике Бурятия опубликовано видео, на котором полицейский задает вопросы подозреваемому."Я не помню", - говорит подозреваемый, отвечая на вопрос о количестве выпитого алкоголя.Он также пояснил, что покинул место ДТП, потому что "испугался… самой ситуации"Как следует из видео со слов старшего инспектора по пропаганде региональной Госавтоинспекции Дмитрия Кожухова, во вторник около 18.20 (13.20 мск - ред.) во время движения по улице Революции 1905 года в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку 2004 года рождения и скрылся с места аварии. Подростки погибли на месте ДТП, подозреваемый был задержан.Со слов подозреваемого на видео, он ранее привлекался к ответственности по статьям "Убийство" (ст. 105 УК РФ), "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" (ст. 166 УК РФ), "Кража" (ст. 158 УК РФ), "Разбой" (ст. 162 УК РФ) и ещё по некоторым другим статьям. МВД данную информацию пока не подтверждает.По данным СК, подозреваемый угнал автомобиль у своего родственника. Заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, авто, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, дтп, происшествия