https://ria.ru/20210224/dtp-1598737452.html
Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков
Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:27
2021-02-24T11:27
2021-02-24T11:27
россия
республика бурятия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
улан-удэ
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку и скрылся с места аварии. Подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данным СК, он угнал автомобиль у своего родственника. Заведено уголовное дело.Добавляется, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html
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россия, республика бурятия, авто, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, улан-удэ, происшествия