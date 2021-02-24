https://ria.ru/20210224/dtp-1598737452.html

Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков

Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:27

2021-02-24T11:27

2021-02-24T11:27

россия

республика бурятия

авто

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

улан-удэ

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку и скрылся с места аварии. Подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данным СК, он угнал автомобиль у своего родственника. Заведено уголовное дело.Добавляется, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, авто, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, улан-удэ, происшествия