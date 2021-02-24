Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/dtp-1598737452.html
Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков
Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:27
2021-02-24T11:27
россия
республика бурятия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку и скрылся с места аварии. Подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данным СК, он угнал автомобиль у своего родственника. Заведено уголовное дело.Добавляется, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html
россия
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика бурятия, авто, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, улан-удэ, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о деталях ДТП с Lexus, сбившим двух подростков

11:27 24.02.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку и скрылся с места аварии. Подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим. По данным СК, он угнал автомобиль у своего родственника. Заведено уголовное дело.
"Александр Бастрыкин дал указание доложить о проведенном комплексе следственных действий и обо всех обстоятельствах ДТП в Республике Бурятия, где 23 февраля в вечернее время водитель автомобиля марки "LEXUS RX 350", превышая скорость, на пешеходном переходе сбил двух подростков", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
07:21
В Благовещенске женщина погибла в ДТП, пытаясь скрыться от полицейских
 
РоссияРеспублика БурятияАвтоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУлан-УдэПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
13:18В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"
13:17Мишустин пообещал посетить каждый проблемный регион в стране
Лента новостейМолния