https://ria.ru/20210224/dtp-1598713739.html

В Бурятии завели дело после ДТП, где Lexus сбил насмерть двух подростков

В Бурятии завели дело после ДТП, где Lexus сбил насмерть двух подростков

Следователи возбудили уголовное дело по факту резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщает СУСК по Бурятии. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:01

2021-02-24T09:01

2021-02-24T09:01

россия

республика бурятия

авто

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту резонансного ДТП с Lexus в Улан-Удэ, где водитель сбил насмерть двух подростков, сообщает СУСК по Бурятии.Ранее МВД сообщило, что во вторник во время движения по улице Революции в Улан-Удэ внедорожник сбил несовершеннолетних юношу и девушку и скрылся с места аварии. В результате инцидента подростки погибли, подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он был ранее судим."Следственным отделом по Железнодорожному району СУСК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б", ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия)", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, задержанный незадолго до дорожно-транспортного происшествия угнал автомобиль у своего родственника. В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа. У подозреваемого взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме.

https://ria.ru/20210224/dtp-1598708990.html

россия

республика бурятия

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, авто, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия