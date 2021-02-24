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Автоэксперты прокомментировали запрет на нестандартные дорожные знаки
Автоэксперты прокомментировали запрет на нестандартные дорожные знаки
Запрет повсеместного применения уменьшенных и объединенных знаков без разрешения ГИБДД поможет сократить число нарушений правил дорожного движения, однако... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:33
2021-02-24T14:35
россия
авто
гибдд мвд рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запрет повсеместного применения уменьшенных и объединенных знаков без разрешения ГИБДД поможет сократить число нарушений правил дорожного движения, однако необходимо было изучить их опыт применения и включить в ГОСТ экспериментальные знаки с положительным заключением, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Росстандарт принял решение об отмене ГОСТа, который разрешал установку уменьшенных, объединенных и других нестандартных дорожных знаков. Так, экспериментальные дорожные знаки теперь будут применяться только с разрешения ГИБДД. Уточняется, что такое решение было принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД, по словам которого, ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении."Я считаю, что и предыдущие размеры дорожных знаков-то не все автовладельцы видели. А уж когда их уменьшили, стало совсем незаметно, поэтому изначально был против этой идеи. Больше - их нужно делать, я согласен. А то, что меньше, я никогда не соглашался. То, что сейчас очередные телодвижения - это скорее хорошо, и действительно может поспособствовать снижению нарушений правил дорожного движения", - сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.Однако действительно, по словам автоэксперта, с учетом местности и обстановки с разрешения ГИБДД можно ставить уменьшенные или совмещенные с табличками знаки при необходимости и соответствующем заключении специалистов. При этом член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков заявил, что перед принятием подобного решения ГИБДД должны были провести анализ опыта применения подобных экспериментальных дорожных знаков, и оставить те знаки, которые имеют положительные заключения."На мой взгляд, решение об отмене было бы поспешным... Это ограничит возможности регионов применять экспериментальные знаки, в том числе подтвердивших свою эффективность, поскольку получить разрешение ГИБДД... и не так просто. На мой взгляд, то, что следовало бы сделать, это комиссии Росстандрата, который занимается основными ГОСТами в сфере организации дорожного движения, совместно с министерством транспорта и с ГИБДД сесть и провести анализ опыта применения экспериментальных знаков. И рассмотреть каждый знак по включению его в действующий ГОСТ. И уже проведя эту работу, можно говорить об отмене", - заключил Мухортиков.Так, говоря о Венской конвенции о дорожном движении, которой якобы противоречил ГОСТ, автоэксперт отметил, что "это рамочный документ, который не ограничивает национальное государство в введении новых дорожных знаков и типов разметки", и в странах Европы можно обнаружить огромное количество знаков, которых нет в Венской конвенции нет."То, что содержится в ГОСТе по экспериментальным знакам, не нарушает Венскую конвенцию. Если изучить этот ГОСТ, можно заметить, что там все сделано вполне по логике, там принципиально новых революционных знаков практически нет, там все на интуиции и на сложившихся случаях применения", - подытожил Венской конвенции о дорожном движении. -0-
https://ria.ru/20210108/znak-1592350380.html
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россия, авто, гибдд мвд рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

Автоэксперты прокомментировали запрет на нестандартные дорожные знаки

14:33 24.02.2021 (обновлено: 14:35 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковДорожные знаки около автомузея в Москве
Дорожные знаки около автомузея в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Запрет повсеместного применения уменьшенных и объединенных знаков без разрешения ГИБДД поможет сократить число нарушений правил дорожного движения, однако необходимо было изучить их опыт применения и включить в ГОСТ экспериментальные знаки с положительным заключением, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Росстандарт принял решение об отмене ГОСТа, который разрешал установку уменьшенных, объединенных и других нестандартных дорожных знаков. Так, экспериментальные дорожные знаки теперь будут применяться только с разрешения ГИБДД. Уточняется, что такое решение было принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД, по словам которого, ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении.
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"Я считаю, что и предыдущие размеры дорожных знаков-то не все автовладельцы видели. А уж когда их уменьшили, стало совсем незаметно, поэтому изначально был против этой идеи. Больше - их нужно делать, я согласен. А то, что меньше, я никогда не соглашался. То, что сейчас очередные телодвижения - это скорее хорошо, и действительно может поспособствовать снижению нарушений правил дорожного движения", - сказал РИА Новости координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Однако действительно, по словам автоэксперта, с учетом местности и обстановки с разрешения ГИБДД можно ставить уменьшенные или совмещенные с табличками знаки при необходимости и соответствующем заключении специалистов. При этом член общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков заявил, что перед принятием подобного решения ГИБДД должны были провести анализ опыта применения подобных экспериментальных дорожных знаков, и оставить те знаки, которые имеют положительные заключения.
"На мой взгляд, решение об отмене было бы поспешным... Это ограничит возможности регионов применять экспериментальные знаки, в том числе подтвердивших свою эффективность, поскольку получить разрешение ГИБДД... и не так просто. На мой взгляд, то, что следовало бы сделать, это комиссии Росстандрата, который занимается основными ГОСТами в сфере организации дорожного движения, совместно с министерством транспорта и с ГИБДД сесть и провести анализ опыта применения экспериментальных знаков. И рассмотреть каждый знак по включению его в действующий ГОСТ. И уже проведя эту работу, можно говорить об отмене", - заключил Мухортиков.
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Так, говоря о Венской конвенции о дорожном движении, которой якобы противоречил ГОСТ, автоэксперт отметил, что "это рамочный документ, который не ограничивает национальное государство в введении новых дорожных знаков и типов разметки", и в странах Европы можно обнаружить огромное количество знаков, которых нет в Венской конвенции нет.
"То, что содержится в ГОСТе по экспериментальным знакам, не нарушает Венскую конвенцию. Если изучить этот ГОСТ, можно заметить, что там все сделано вполне по логике, там принципиально новых революционных знаков практически нет, там все на интуиции и на сложившихся случаях применения", - подытожил Венской конвенции о дорожном движении. -0-
 
РоссияАвтоГИБДД МВД РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
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