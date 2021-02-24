https://ria.ru/20210224/dolschiki-1598834839.html

МО Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить более 320 домов

МО Фонд защиты прав дольщиков поможет достроить более 320 домов

Фонд защиты прав дольщиков подписал с министерством жилищной политики Подмосковья соглашение о софинансировании строительства проблемных долгостроев. Об этом... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:17

2021-02-24T19:17

2021-02-24T19:17

новости подмосковья

фонд защиты прав дольщиков

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Фонд защиты прав дольщиков подписал с министерством жилищной политики Подмосковья соглашение о софинансировании строительства проблемных долгостроев. Об этом сообщил телеканал "360".Благодаря соглашению увеличится число граждан, чьи права восстановят с помощью фонда. В списке теперь в четыре раза больше объектов. Организация будет заниматься правами дольщиков 325 домов.По данным пресс-службы комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московской области, в нынешнем году Фонд защиты прав дольщиков получит 1,9 миллиарда рублей, которые пойдут на завершение строительства домов. В 2022 году выделят 7,8 миллиарда рублей, а в 2023 году – один миллиард.Свыше 10 500 дольщиков получат помощь от фонда. В соглашении фигурируют дома в таких жилых комплексах, как "Междуречье", "Брюсов Парк", "Шепчинки", "Родники", "Малая Истра" и других."Губернатором региона поставлена задача – в 2021 году решить проблему около 20 тысяч пострадавших дольщиков. В целом мы должны закончить достройку всех домов до конца 2023 года. В этом нам помогут механизмы фонда", – обратил внимание глава комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты прав дольщиков, московская областная дума, московская область (подмосковье)