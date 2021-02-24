https://ria.ru/20210224/dolgostroy-1598834399.html

Пермский край направит почти 950 млн рублей на достройку 16 домов

Пермский край направит почти 950 млн рублей на достройку 16 домов

На завершение строительства 16 проблемных домов в Пермском крае в этом году будет направлено почти 3,5 миллиарда рублей, из которых около 950 миллионов рублей... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T19:11

2021-02-24T19:11

2021-02-24T19:11

фонд защиты прав дольщиков

долгострой

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 24 фев – РИА Новости. На завершение строительства 16 проблемных домов в Пермском крае в этом году будет направлено почти 3,5 миллиарда рублей, из которых около 950 миллионов рублей составят средства регионального бюджета, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В среду правительство Пермского края обсудило вопрос реализации в регионе мер по достройке проблемных объектов жилищного строительства. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, ситуация с обманутыми дольщиками – одна из самых острых, поскольку долгое время никто не занимался ее решением. Однако, краевые власти начали серьезную работу в этом направлении, благодаря чему "уже завершено строительство четырех проблемных объектов". По его словам, в прошлом году совместно с федеральным Фондом защиты прав дольщиков было принято решение по 32 долгостроям Пермского края. Половина из них будет достраиваться, по другим – выплачиваются компенсации, поскольку вводить в эксплуатацию эти объекты экономически нецелесообразно."По 16 объектам, признанным федеральным Фондом защиты прав дольщиков годными для достройки, договоры заключили более 1,5 тысячи человек. Общая сумма, необходимая для завершения строительства, составляет почти 3,5 миллиардов рублей из которых около 950 миллионов рублей будут направлены из бюджета Пермского края", - говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора региона добавили, что компенсационные выплаты по другим 16 домам получат 568 дольщиков. Общая сумма компенсаций составляет более 1,1 миллиарда рублей, из которых почти 300 миллионов рублей – средства регионального бюджета.Как отметил Махонин, помимо этого, в крае был впервые применен механизм достройки за счет займа Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК), выделяемого из средств регионального бюджета. В этом году, по информации краевого Минстроя, таким образом планируется сдать в эксплуатацию пять домов.Губернатор поручил региональном правительству больше информировать дольщиков о том, какие меры предпринимаются в отношении долгостроев. "Понятно, что по тем домам, где принято решение по выплатам, жители получают деньги и дальше могут распоряжаться ими по своему усмотрению. Но по тем объектам, которые надо достраивать, жители могут находиться в неведении. Наша задача – на каждом этапе им разъяснять, что к чему. Чтобы у них не было ощущения безвыходности ситуации. Они должны знать, что не остались один на один с проблемой, что мы помогаем и делаем всё от нас зависящее, чтобы они смогли заехать в свои квартиры как можно скорее", – цитирует пресс-служба слова Махонина.В ведомстве добавили, что глава Пермского края также поручил региональному Минстрою активизировать подготовку документации по проблемным объектам, поскольку "Фонд собирает заявки со всей страны и расставляет приоритеты по бюджетным средствам в зависимости от их проработки", а региону необходимо "успевать первыми получить решения по всем без исключения проблемным домам Пермского края".

https://ria.ru/20210224/lekarstvo-1598756373.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд защиты прав дольщиков, долгострой, дмитрий махонин, пермский край