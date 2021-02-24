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"Металлоинвест" выделит на повышение доходов сотрудников 1,9 млрд рублей
"Металлоинвест" выделит на повышение доходов сотрудников 1,9 млрд рублей
Компания "Металлоинвест", один из ведущих в России производителей стали и железорудной продукции, который входит в холдинг USM Алишера Усманова, с 1 марта... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:31
2021-02-24T17:31
россия
металлоинвест
алишер усманов
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Компания "Металлоинвест", один из ведущих в России производителей стали и железорудной продукции, который входит в холдинг USM Алишера Усманова, с 1 марта повышает доходы сотрудников предприятий на 5%. Будет выделено около 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4%, а оставшийся 1% фонда – на повышение размера действующих выплат. С 1 марта будет увеличена заработная плата работников, не включенных в систему управления эффективностью, с 1 апреля – работников, включенных в эту систему.В 2020 году размер дохода сотрудников предприятий "Металлоинвеста" был увеличен дважды. С учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения ФОТ суммарное повышение дохода составило около 12% по итогам 2020 года.Всего за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил 32-35%.Как отмечается в сообщении, в "Металлоинвесте" один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2020 году расходы на внутренние социальные программы составили около 3,3 миллиарда рублей.В период пандемии коронавируса компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников. "Металлоинвест" направил на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 около 1 миллиарда рублей. Компания также направила около 2 миллиардов рублей на поддержку медицинских учреждений регионов присутствия.По данным английской Times, основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов и его компании направили на борьбу с COVID-19 в общей сложности порядка 168,2 миллиона долларов.
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россия, металлоинвест, алишер усманов, новости компаний - экономика

"Металлоинвест" выделит на повышение доходов сотрудников 1,9 млрд рублей

17:31 24.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Компания "Металлоинвест", один из ведущих в России производителей стали и железорудной продукции, который входит в холдинг USM Алишера Усманова, с 1 марта повышает доходы сотрудников предприятий на 5%. Будет выделено около 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Основная часть этих средств будет направлена на обеспечение гарантированного роста заработных плат на 4%, а оставшийся 1% фонда – на повышение размера действующих выплат. С 1 марта будет увеличена заработная плата работников, не включенных в систему управления эффективностью, с 1 апреля – работников, включенных в эту систему.
"На предприятиях "Металлоинвеста" работают лучшие профессионалы в отрасли и наша цель – быть лидерами по уровню доходов сотрудников. Мы продолжаем системную работу по повышению благополучия наших работников. По итогам первого полугодия будет принято решение о дополнительном увеличении фонда оплаты труда в этом году", - цитируется в сообщении слова генерального директора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева.
В 2020 году размер дохода сотрудников предприятий "Металлоинвеста" был увеличен дважды. С учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения ФОТ суммарное повышение дохода составило около 12% по итогам 2020 года.
Всего за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил 32-35%.
Как отмечается в сообщении, в "Металлоинвесте" один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсионеров). В 2020 году расходы на внутренние социальные программы составили около 3,3 миллиарда рублей.
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В период пандемии коронавируса компания сконцентрировала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников. "Металлоинвест" направил на помощь работникам и оснащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 около 1 миллиарда рублей. Компания также направила около 2 миллиардов рублей на поддержку медицинских учреждений регионов присутствия.
По данным английской Times, основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов и его компании направили на борьбу с COVID-19 в общей сложности порядка 168,2 миллиона долларов.
 
РоссияМеталлоинвестАлишер УсмановНовости компаний - Экономика
 
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