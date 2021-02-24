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СП рассказала о падении доли нефтегазовых доходов бюджета России
СП рассказала о падении доли нефтегазовых доходов бюджета России
Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2020 году сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:38
2021-02-24T00:38
россия
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2020 году сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год.Доля ненефтегазовых доходов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 11,3 процентного пункта с 60,7% в 2019 году."Общий объем доходов федерального бюджета составил 18 722,2 млрд. рублей, что ниже прогнозируемого общего объема доходов на 1 871,4 млрд. рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы – на 2 288,5 млрд. рублей, или на 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы увеличились на 417,1 млрд. рублей, или на 3,2%", - указано в документе.Счетная палата отмечает, что цена на нефть марки Urals в апреле 2020 года достигла исторического минимума (16,3 доллара за баррель). Несмотря на дальнейшую преимущественно позитивную динамику, в целом за 2020 год цена сложилась более чем на треть ниже, чем в 2019 году - 41,4 доллара против 63,9 доллара за баррель.
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россия, счетная палата рф, экономика

СП рассказала о падении доли нефтегазовых доходов бюджета России

00:38 24.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2020 году сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, следует из аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за прошлый год.
"Доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в отчетном периоде составила 28% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 11,3 процентного пункта (в 2019 году – 39,3%)", - говорится в документе.
Доля ненефтегазовых доходов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 11,3 процентного пункта с 60,7% в 2019 году.
"Общий объем доходов федерального бюджета составил 18 722,2 млрд. рублей, что ниже прогнозируемого общего объема доходов на 1 871,4 млрд. рублей, или на 9,1%, из них нефтегазовые доходы – на 2 288,5 млрд. рублей, или на 30,4%. При этом ненефтегазовые доходы увеличились на 417,1 млрд. рублей, или на 3,2%", - указано в документе.
Счетная палата отмечает, что цена на нефть марки Urals в апреле 2020 года достигла исторического минимума (16,3 доллара за баррель). Несмотря на дальнейшую преимущественно позитивную динамику, в целом за 2020 год цена сложилась более чем на треть ниже, чем в 2019 году - 41,4 доллара против 63,9 доллара за баррель.
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