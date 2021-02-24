https://ria.ru/20210224/dmitriy-chumakov-1598730055.html

Онлайн-брифинг заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Чумакова

Онлайн-брифинг заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Чумакова

25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрия ЧУМАКОВА.

2021-02-24T10:58

2021-02-24T10:58

2021-02-24T10:58

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1598730055.jpg?1614153524

Задать вопросБрифинг будет посвящен работе России в ООН в сфере международного сотрудничества по реагированию на пандемию COVID-19, включая вопросы содействия государствам в борьбе с пандемией и обеспечение доступа к вакцинам - темы, которые обсуждаются как в рамках Генассамблеи, так и (с недавних пор) в Совете Безопасности ООН. Также пойдет речь о приоритетах России на социально-экономическом треке ООН, включая работу в Генассамблее, Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС) и в рамках оперативных фондов и программ ООН.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы