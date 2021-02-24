Онлайн-брифинг заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Чумакова
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрия ЧУМАКОВА.
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Брифинг будет посвящен работе России в ООН в сфере международного сотрудничества по реагированию на пандемию COVID-19, включая вопросы содействия государствам в борьбе с пандемией и обеспечение доступа к вакцинам - темы, которые обсуждаются как в рамках Генассамблеи, так и (с недавних пор) в Совете Безопасности ООН. Также пойдет речь о приоритетах России на социально-экономическом треке ООН, включая работу в Генассамблее, Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС) и в рамках оперативных фондов и программ ООН.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Брифинг будет посвящен работе России в ООН в сфере международного сотрудничества по реагированию на пандемию COVID-19, включая вопросы содействия государствам в борьбе с пандемией и обеспечение доступа к вакцинам - темы, которые обсуждаются как в рамках Генассамблеи, так и (с недавних пор) в Совете Безопасности ООН. Также пойдет речь о приоритетах России на социально-экономическом треке ООН, включая работу в Генассамблее, Экономическом и Социальном совете (ЭКОСОС) и в рамках оперативных фондов и программ ООН.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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