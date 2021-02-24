Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/dividendy-1598727354.html
РБК: дивиденды для разрушающих природу компаний могут ограничить
РБК: дивиденды для разрушающих природу компаний могут ограничить
Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:48
2021-02-24T10:48
россия
виктория абрамченко
жкх
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
александр козлов (глава минвостокразвития)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581178238_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c75652f8975f68fef435474fd539c724.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера. Как пишет издание, одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды". По информации источника РБК в правительстве, речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из предприятий.Как уточняет издание, в документе говорится о том, что нужно разработать механизм финансирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах, даже в случаях, когда их собственники неизвестны или их признали банкротами. В материале указывается, что сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда или вывода из эксплуатации.Поручение дано профильным ведомствам, в том числе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, а также Минэкономразвития.
https://ria.ru/20210219/abramchenko-1598248209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581178238_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9169ef11a18535311800c979a689aefe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, виктория абрамченко, жкх, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), александр козлов (глава минвостокразвития), экономика

РБК: дивиденды для разрушающих природу компаний могут ограничить

10:48 24.02.2021
 
© РИА НовостиОчистка пропитанной ядами промплощадки в Усолье-Сибирском
Очистка пропитанной ядами промплощадки в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера.
Как пишет издание, одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды".
По информации источника РБК в правительстве, речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из предприятий.
Как уточняет издание, в документе говорится о том, что нужно разработать механизм финансирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах, даже в случаях, когда их собственники неизвестны или их признали банкротами. В материале указывается, что сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда или вывода из эксплуатации.
Поручение дано профильным ведомствам, в том числе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, а также Минэкономразвития.
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 21:53
Абрамченко жестко раскритиковала проекты мусоросжигательных заводов
 
РоссияВиктория АбрамченкоЖКХМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РБК (медиагруппа)Александр Козлов (глава Минвостокразвития)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
13:18В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"
13:17Мишустин пообещал посетить каждый проблемный регион в стране
Лента новостейМолния