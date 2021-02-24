https://ria.ru/20210224/dividendy-1598727354.html
РБК: дивиденды для разрушающих природу компаний могут ограничить
РБК: дивиденды для разрушающих природу компаний могут ограничить
Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:48
2021-02-24T10:48
2021-02-24T10:48
россия
виктория абрамченко
жкх
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
александр козлов (глава минвостокразвития)
экономика
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера. Как пишет издание, одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды". По информации источника РБК в правительстве, речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из предприятий.Как уточняет издание, в документе говорится о том, что нужно разработать механизм финансирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах, даже в случаях, когда их собственники неизвестны или их признали банкротами. В материале указывается, что сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда или вывода из эксплуатации.Поручение дано профильным ведомствам, в том числе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, а также Минэкономразвития.
https://ria.ru/20210219/abramchenko-1598248209.html
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россия, виктория абрамченко, жкх, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа), александр козлов (глава минвостокразвития), экономика
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
до 1 марта поручила доработать поправки в законодательство, касающиеся исполнения промышленными предприятиями мер по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера.
Как пишет издание, одним из способов воздействия на собственников может быть "механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды".
По информации источника РБК в правительстве, речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из предприятий.
Как уточняет издание, в документе говорится о том, что нужно разработать механизм финансирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах, даже в случаях, когда их собственники неизвестны или их признали банкротами. В материале указывается, что сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда или вывода из эксплуатации.
Поручение дано профильным ведомствам, в том числе министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову
, Минпромторгу
, а также Минэкономразвития.