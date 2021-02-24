Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В выдаче кредитов, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного. Бизнес-логика выдачи данных кредитов и их экономическая целесообразность была в спасении банка "Восточный" от отзыва лицензии", - отметил подсудимый.
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Он добавил, что сам никак не связан с выдачей этих кредитов. "Я не голосовал за предоставление кредитов, не подписывал кредитные договоры, не давал кому-либо указаний об их выдаче", - заявил Дельпаль.
Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках этой меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.