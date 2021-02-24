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Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви
Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви
Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви,... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:19
2021-02-24T14:19
россия
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Он добавил, что сам никак не связан с выдачей этих кредитов. "Я не голосовал за предоставление кредитов, не подписывал кредитные договоры, не давал кому-либо указаний об их выдаче", - заявил Дельпаль.Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках этой меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва

Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви

14:19 24.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В выдаче кредитов, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного. Бизнес-логика выдачи данных кредитов и их экономическая целесообразность была в спасении банка "Восточный" от отзыва лицензии", - отметил подсудимый.

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Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
Он добавил, что сам никак не связан с выдачей этих кредитов. "Я не голосовал за предоставление кредитов, не подписывал кредитные договоры, не давал кому-либо указаний об их выдаче", - заявил Дельпаль.
Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках этой меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате средств банка Восточный, выходит из здания Мещанского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
 
РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
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