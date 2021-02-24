https://ria.ru/20210224/delpal-1598776223.html

Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви

Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви

Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:19

2021-02-24T14:19

2021-02-24T14:19

россия

майкл калви

дело bаring vostok

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москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудник инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль в Мещанском суде Москвы отказался признать вину по делу американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате на 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Он добавил, что сам никак не связан с выдачей этих кредитов. "Я не голосовал за предоставление кредитов, не подписывал кредитные договоры, не давал кому-либо указаний об их выдаче", - заявил Дельпаль.Ранее суд продлил Калви и другим подсудимым запрет определенных действий. В рамках этой меры Калви запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597878044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва