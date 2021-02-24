https://ria.ru/20210224/covax-1598750922.html

Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX

Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX

Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T12:18

2021-02-24T12:18

2021-02-24T12:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Сообщается, что предназначенные для Ганы 600 тысяч доз – часть первоначального транша поставок вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии."Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 580 человек.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

гана

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, гана, оон, в мире