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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210224/covax-1598750922.html
Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX
Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX
Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:18
2021-02-24T12:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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воз
гана
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в мире
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Сообщается, что предназначенные для Ганы 600 тысяч доз – часть первоначального транша поставок вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии."Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 580 человек.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, гана, оон, в мире

Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX

12:18 24.02.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Сообщается, что предназначенные для Ганы 600 тысяч доз – часть первоначального транша поставок вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии.
"Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.
По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 580 человек.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗГанаООНВ мире
 
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