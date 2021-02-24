https://ria.ru/20210224/covax-1598750922.html
Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX
Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX
Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T12:18
2021-02-24T12:18
2021-02-24T12:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
воз
гана
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Гана стала первой в мире страной, получившей партию вакцины от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).Сообщается, что предназначенные для Ганы 600 тысяч доз – часть первоначального транша поставок вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии."Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX", - говорится в заявлении.По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 580 человек.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
гана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , воз, гана, оон, в мире