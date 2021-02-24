https://ria.ru/20210224/chernomorskiy-region-1598718228.html

Видеомост Москва - Симферополь о безопасности в Черноморском регионе

Видеомост Москва - Симферополь о безопасности в Черноморском регионе

25 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь на тему: "Безопасность в Черноморском регионе: реалии, угрозы, прогнозы".

2021-02-24T09:45

2021-02-24T09:45

2021-02-24T09:45

анонсы

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Задать вопросУчастник в Москве:- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ.Участники в Симферополе:- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ Аммар КАНАХ;- доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ.Насколько возвращение Крыма в состав России повлияло на усиление безопасности Крыма и Черноморского региона? Каковы истинные причины активности НАТО в регионе? Как изменилось соотношение военных сил стран НАТО и РФ в Черноморском регионе? Какие изменения произошли в структуре ВС Украины, дислоцированных на Черном море и вблизи Крыма? Возможна ли помощь Украине со стороны НАТО при обострении ситуации?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы