Видеомост Москва - Симферополь о безопасности в Черноморском регионе
25 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в формате видеомоста Москва - Симферополь на тему: "Безопасность в Черноморском регионе: реалии, угрозы, прогнозы".
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Участник в Москве:
- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ.
Участники в Симферополе:
- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ Аммар КАНАХ;
- доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ.
Насколько возвращение Крыма в состав России повлияло на усиление безопасности Крыма и Черноморского региона? Каковы истинные причины активности НАТО в регионе? Как изменилось соотношение военных сил стран НАТО и РФ в Черноморском регионе? Какие изменения произошли в структуре ВС Украины, дислоцированных на Черном море и вблизи Крыма? Возможна ли помощь Украине со стороны НАТО при обострении ситуации?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участник в Москве:
- вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин СИВКОВ.
Участники в Симферополе:
- доцент кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения СевГУ Аммар КАНАХ;
- доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского, политолог Андрей НИКИФОРОВ.
Насколько возвращение Крыма в состав России повлияло на усиление безопасности Крыма и Черноморского региона? Каковы истинные причины активности НАТО в регионе? Как изменилось соотношение военных сил стран НАТО и РФ в Черноморском регионе? Какие изменения произошли в структуре ВС Украины, дислоцированных на Черном море и вблизи Крыма? Возможна ли помощь Украине со стороны НАТО при обострении ситуации?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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