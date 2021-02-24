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СП назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года
СП назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года
Счетная палата перечислила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года: в их числе Минстрой, госкорпорация "Роскосмос", Минздрав и Минпросвещения РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T00:42
2021-02-24T00:42
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Счетная палата перечислила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года: в их числе Минстрой, госкорпорация "Роскосмос", Минздрав и Минпросвещения РФ.Всего по итогам года объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,021 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.Ведомство указывает, что 85 главных распорядителей бюджетных средств (91,4% общего количества) в 2020 году не полностью освоили выделенные бюджетные средства. Из них у девяти ведомств исполнение составило менее 90%: Росархив – 70,7%, Минстрой – 80,4%, ФАС – 80,4%, Россотрудничество – 80,5%, Росмолодежь – 81,6%, Ростуризм – 81,8%, госкорпорация "Роскосмос" – 82,1%, ФАДН – 88,1%, Минпросвещения – 88,4%.Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений сложился по разделам "Общегосударственные вопросы" (443,4 миллиарда рублей, или 22,7% показателя сводной бюджетной росписи), "Национальная оборона" (139,3 миллиарда, или 4,2%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (117,2 миллиарда, или 5%),"Национальная экономика" (114,5 миллиарда, или 3,2%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (68,7 миллиарда, или 15,6%).Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм за 2020 год исполнены на 95,6%. Менее чем на 90% исполнены расходы по восьми госпрограммам – это управление госфинансами, космическая деятельность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, авиационная промышленность, национальная политика, образование, развитие Северного Кавказа.
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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное архивное агентство (росархив), счетная палата рф, экономика

СП назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года

00:42 24.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Счетная палата перечислила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года: в их числе Минстрой, госкорпорация "Роскосмос", Минздрав и Минпросвещения РФ.
Всего по итогам года объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,021 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.
"Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2020 год (более 30 000,0 млн. рублей) сложился по 4 главным распорядителям: Минстрою России (75 009,7 млн. рублей, или 19,6% показателя сводной росписи с изменениями), Госкорпорации "Роскосмос" (43 254,5 млн. рублей, или 17,9%), Минздраву России (34 637,9 млн. рублей, или 4,6%) и Минпросвещения России (31 901,1 млн. рублей, или 11,6%)", - говорится в документе.
Ведомство указывает, что 85 главных распорядителей бюджетных средств (91,4% общего количества) в 2020 году не полностью освоили выделенные бюджетные средства. Из них у девяти ведомств исполнение составило менее 90%: Росархив – 70,7%, Минстрой – 80,4%, ФАС – 80,4%, Россотрудничество – 80,5%, Росмолодежь – 81,6%, Ростуризм – 81,8%, госкорпорация "Роскосмос" – 82,1%, ФАДН – 88,1%, Минпросвещения – 88,4%.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений сложился по разделам "Общегосударственные вопросы" (443,4 миллиарда рублей, или 22,7% показателя сводной бюджетной росписи), "Национальная оборона" (139,3 миллиарда, или 4,2%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (117,2 миллиарда, или 5%),"Национальная экономика" (114,5 миллиарда, или 3,2%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (68,7 миллиарда, или 15,6%).
Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм за 2020 год исполнены на 95,6%. Менее чем на 90% исполнены расходы по восьми госпрограммам – это управление госфинансами, космическая деятельность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, авиационная промышленность, национальная политика, образование, развитие Северного Кавказа.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
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РоссияФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральное архивное агентство (Росархив)Счетная палата РФЭкономика
 
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