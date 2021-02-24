https://ria.ru/20210224/byudzhet-1598700069.html

СП назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года

СП назвала худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года

Счетная палата перечислила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года: в их числе Минстрой, госкорпорация "Роскосмос", Минздрав и Минпросвещения РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:42

2021-02-24T00:42

2021-02-24T00:42

россия

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

федеральное архивное агентство (росархив)

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Счетная палата перечислила худших исполнителей бюджетных расходов по итогам 2020 года: в их числе Минстрой, госкорпорация "Роскосмос", Минздрав и Минпросвещения РФ.Всего по итогам года объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,021 триллиона рублей, следует из аналитической записки Счетной палаты.Ведомство указывает, что 85 главных распорядителей бюджетных средств (91,4% общего количества) в 2020 году не полностью освоили выделенные бюджетные средства. Из них у девяти ведомств исполнение составило менее 90%: Росархив – 70,7%, Минстрой – 80,4%, ФАС – 80,4%, Россотрудничество – 80,5%, Росмолодежь – 81,6%, Ростуризм – 81,8%, госкорпорация "Роскосмос" – 82,1%, ФАДН – 88,1%, Минпросвещения – 88,4%.Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений сложился по разделам "Общегосударственные вопросы" (443,4 миллиарда рублей, или 22,7% показателя сводной бюджетной росписи), "Национальная оборона" (139,3 миллиарда, или 4,2%), "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (117,2 миллиарда, или 5%),"Национальная экономика" (114,5 миллиарда, или 3,2%), "Жилищно-коммунальное хозяйство" (68,7 миллиарда, или 15,6%).Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограмм за 2020 год исполнены на 95,6%. Менее чем на 90% исполнены расходы по восьми госпрограммам – это управление госфинансами, космическая деятельность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, авиационная промышленность, национальная политика, образование, развитие Северного Кавказа.

https://ria.ru/20210224/dokhody-1598699925.html

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2021

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россия, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное архивное агентство (росархив), счетная палата рф, экономика