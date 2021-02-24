Блинкен на заседании СПЧ ООН снова призвал освободить Навального
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что российским властям надо незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях в РФ, при этом не сказав ничего о правах задержанных участников протестов в самих США.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В январе недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранителями. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что интересовался у Блинкена, где содержатся задержанные во время событий в Вашингтоне - это, по некоторым данным примерно 400 человек, несколько десятков из них обвиняют в нападении на полицию, им грозит до 20 лет лишения свободы.
"Мы повторяем наш призыв к российским властям незамедлительно и безусловно освободить Алексея Навального, а также сотни российских граждан, несправедливо задержанных за осуществление своих прав", - сказал госсекретарь США в видеообращении к участникам заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд 20 февраля признал законным решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, ему предстоит отбыть около 2,5 лет. После этого его адвокаты заявили, что Навального могут этапировать в колонию в самое ближайшее время.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
10 февраля, 13:34Знакомая тактика. МИД заявил о "руке США" в акции штаба Навального
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.