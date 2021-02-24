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https://ria.ru/20210224/blinken-1598805657.html
Блинкен на заседании СПЧ ООН снова призвал освободить Навального
Блинкен на заседании СПЧ ООН снова призвал освободить Навального
Госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что российским властям надо незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных на... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T16:35
2021-02-24T16:35
россия
энтони блинкен
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
сша
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что российским властям надо незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях в РФ, при этом не сказав ничего о правах задержанных участников протестов в самих США.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В январе недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранителями. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что интересовался у Блинкена, где содержатся задержанные во время событий в Вашингтоне - это, по некоторым данным примерно 400 человек, несколько десятков из них обвиняют в нападении на полицию, им грозит до 20 лет лишения свободы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд 20 февраля признал законным решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, ему предстоит отбыть около 2,5 лет. После этого его адвокаты заявили, что Навального могут этапировать в колонию в самое ближайшее время.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210224/navalnyy-1598719463.html
https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598774030.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/zakharova-1596814776.html
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, сша

Блинкен на заседании СПЧ ООН снова призвал освободить Навального

16:35 24.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaПервое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США
Первое выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что российским властям надо незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях в РФ, при этом не сказав ничего о правах задержанных участников протестов в самих США.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном. В январе недовольные избранием президентом Джо Байдена американцы провели акцию протеста у Капитолия, многие из них были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Как и в российских городах, протестующие в Вашингтоне вступали в открытые стычки с правоохранителями. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что интересовался у Блинкена, где содержатся задержанные во время событий в Вашингтоне - это, по некоторым данным примерно 400 человек, несколько десятков из них обвиняют в нападении на полицию, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 09:57
Правозащитники из Amnesty International изменили мнение о Навальном
"Мы повторяем наш призыв к российским властям незамедлительно и безусловно освободить Алексея Навального, а также сотни российских граждан, несправедливо задержанных за осуществление своих прав", - сказал госсекретарь США в видеообращении к участникам заседания Совета по правам человека (СПЧ) ООН.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
Вчера, 14:07
ОНК опровергла сообщения о давлении на Навального в СИЗО
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд 20 февраля признал законным решение о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, ему предстоит отбыть около 2,5 лет. После этого его адвокаты заявили, что Навального могут этапировать в колонию в самое ближайшее время.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 13:34
Знакомая тактика. МИД заявил о "руке США" в акции штаба Навального
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаМоскваСША
 
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