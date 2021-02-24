https://ria.ru/20210224/blagoustroystvo-1598780543.html

Жители Подмосковья смогут выбрать территории для благоустройства

Жители Подмосковья смогут выбрать территории для благоустройства

Жители Подмосковья смогут весной выбрать общественные территории для благоустройства на единой онлайн-платформе, разработанной Минстроем России и АНО "Диалог... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:40

2021-02-24T14:40

2021-02-24T14:40

новости подмосковья

михаил хайкин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут весной выбрать общественные территории для благоустройства на единой онлайн-платформе, разработанной Минстроем России и АНО "Диалог Регионы", сообщает пресс-служба правительства Московской области.Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте. После регистрации через "Госуслуги" или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. "Одна из важнейших задач - это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства, Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина. В регионе в среду стартовала регистрация. волонтеров для поддержки проекта. Волонтерские штабы будут сформированы к 22 марта в каждом округе для информирования жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать - по номеру телефона.По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2020 в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье благоустроено 35 общественных территорий, обновлена инфраструктура в 14 парках культуры и отдыха. В планах на этот год – благоустройство 41 общественного пространства, в том числе реализация 11 проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений 2020-2021, напомнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20210224/moteli-1598326413.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), андрей воробьев, московская область (подмосковье)