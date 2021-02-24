Жители Подмосковья смогут выбрать территории для благоустройства
© Пресс-служба правительства Московской областиРегистрация волонтеров для поддержки проекта
© Пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут весной выбрать общественные территории для благоустройства на единой онлайн-платформе, разработанной Минстроем России и АНО "Диалог Регионы", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте. После регистрации через "Госуслуги" или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении.
"Одна из важнейших задач - это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства, Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
В регионе в среду стартовала регистрация. волонтеров для поддержки проекта. Волонтерские штабы будут сформированы к 22 марта в каждом округе для информирования жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать - по номеру телефона.
"Жители Московской области ежегодно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. Ранее подобное голосование проходило на площадке "Добродел". Теперь, благодаря Минстрою России и АНО "Диалог Регионы", появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства", - добавил Хайкин.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2020 в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Подмосковье благоустроено 35 общественных территорий, обновлена инфраструктура в 14 парках культуры и отдыха. В планах на этот год – благоустройство 41 общественного пространства, в том числе реализация 11 проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений 2020-2021, напомнили в пресс-службе.