https://ria.ru/20210224/biznes-1598772766.html

Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса

Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за повышение экологической ответственности бизнеса. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:04

2021-02-24T14:04

2021-02-24T14:04

михаил мишустин

валентина матвиенко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за повышение экологической ответственности бизнеса."Считаю, что нужны меры по повышению экологической ответственности бизнеса", - отметила политик.По ее словам, эта тема будет обсуждаться в мае на Международном невском экологическом конгрессе.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210224/kreditovanie-1598763595.html

https://realty.ria.ru/20210214/gref-1597424143.html

норильск

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2021

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михаил мишустин, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск