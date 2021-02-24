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Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за повышение экологической ответственности бизнеса. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:04
2021-02-24T14:04
михаил мишустин
валентина матвиенко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за повышение экологической ответственности бизнеса."Считаю, что нужны меры по повышению экологической ответственности бизнеса", - отметила политик.По ее словам, эта тема будет обсуждаться в мае на Международном невском экологическом конгрессе.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
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михаил мишустин, валентина матвиенко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск

Матвиенко предложила повысить экологическую ответственность бизнеса

14:04 24.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за повышение экологической ответственности бизнеса.
"Ситуация в Норильске, меры по ликвидации аварии показали, что вести бизнес по принципу - после нас хоть потоп, не получится", - сказала Матвиенко в среду на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным.
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"Считаю, что нужны меры по повышению экологической ответственности бизнеса", - отметила политик.
По ее словам, эта тема будет обсуждаться в мае на Международном невском экологическом конгрессе.
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​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
 
Михаил МишустинВалентина МатвиенкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Норильск
 
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