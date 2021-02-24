Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210224/bitkoin-1598745049.html
Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина
Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина
Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:54
2021-02-24T11:57
россия
министерство финансов сша
джанет йеллен
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_146:635:2657:2048_1920x0_80_0_0_f52fbf67f74f54d73c9d003e98aa5f26.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических компаний, а также начало масштабной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.За последние сутки цена биткоина опускалась до уровня 45,290 тысячи долларов, по данным портала CoinMarketCap. По данным на 11.30 мск среды стоимость биткоина на Binance составляла около 50,6 тысячи долларов. В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.Ранее на этой неделе Йеллен во время выступления на конференции New York Times DealBook назвала биткоин "крайне неэффективным способом проведения транзакций". По мнению главы Минфина США, биткоин также не используется широко в качестве механизма для финансовых операций.
https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591118508_384:612:2298:2048_1920x0_80_0_0_3bca72b86e6f9beb4d42c5c6821fbdd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов сша, джанет йеллен, экономика

Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина

11:54 24.02.2021 (обновлено: 11:57 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических компаний, а также начало масштабной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.
За последние сутки цена биткоина опускалась до уровня 45,290 тысячи долларов, по данным портала CoinMarketCap. По данным на 11.30 мск среды стоимость биткоина на Binance составляла около 50,6 тысячи долларов. В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 13:56
В России создали сервис для отслеживания преступлений с криптовалютой
"Аналитики выделяют две основные причины снижения стоимости биткоина - фиксация прибыли "китами" (крупными инвесторами - ред.) и выступление Джанет Йеллен, которая подвергла критике размеры энергопотребления для майнинга биткоина", - сказал Костарев.
Ранее на этой неделе Йеллен во время выступления на конференции New York Times DealBook назвала биткоин "крайне неэффективным способом проведения транзакций". По мнению главы Минфина США, биткоин также не используется широко в качестве механизма для финансовых операций.
"Также сейчас наблюдается значительное падение индексов технологических компаний (например, китайская фондовая биржа SZSE потеряла за эти дни почти 5%, а американский NASDAQ 3,6%). По мнению инвесторов и аналитиков кризис 2020 год дал значительные преимущества для роста технологических компаний и биткоина. А текущее снижение связано с появлением и распространением вакцины от коронавируса", - добавил Костарев.
 
РоссияМинистерство финансов СШАДжанет ЙелленЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:56В Тверской области иномарка попала под грузовик, три человека погибли
13:54Исследование показало, где за рубежом чаще всего нарушаются права россиян
13:54В России закрыли первое дело о фейках про коронавирус
13:54В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за COVID-19
13:54Экипаж МКС временно заделал несколько возможных мест утечки воздуха
13:54За оскорбление ветеранов предложили сажать на срок до пяти лет
13:48В России запретят использовать уменьшенные дорожные знаки
13:48Захарова рассказала об унижении Евросоюза
13:46В США рассказали, как учения НАТО чуть не вызвали ядерную войну с СССР
13:41В Новосибирске завели дело после избиения мальчика за отказ снять брекеты
13:38Мишустин назвал отрасли, которые не восстановились до докризисного уровня
13:35Матвиенко рассказала о "постковидном периоде" в России
13:32Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
13:26Стала известна причина смерти актера Дмитрия Писаренко
13:26Грузия разрешит въезд россиян с отрицательным тестом на COVID-19
13:23Немецкий суд приговорил мужчину к 14,5 годам за убийство двух россиянок
13:23В Госдуме предрекли распад США через 20 лет
13:19Военный эксперт рассказал, почему Пашинян ругает "Искандеры"
13:18В Белоруссии рассказали о планах по выпуску "Спутника V"
13:17Мишустин хочет посетить каждый проблемный регион в стране
Лента новостейМолния