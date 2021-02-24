https://ria.ru/20210224/bitkoin-1598745049.html

Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина

Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина

Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:54

2021-02-24T11:54

2021-02-24T11:57

россия

министерство финансов сша

джанет йеллен

экономика

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических компаний, а также начало масштабной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.За последние сутки цена биткоина опускалась до уровня 45,290 тысячи долларов, по данным портала CoinMarketCap. По данным на 11.30 мск среды стоимость биткоина на Binance составляла около 50,6 тысячи долларов. В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.Ранее на этой неделе Йеллен во время выступления на конференции New York Times DealBook назвала биткоин "крайне неэффективным способом проведения транзакций". По мнению главы Минфина США, биткоин также не используется широко в качестве механизма для финансовых операций.

https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html

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россия, министерство финансов сша, джанет йеллен, экономика