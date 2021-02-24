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Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина
Эксперт назвал причины снижения стоимости биткоина
Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:54
2021-02-24T11:54
2021-02-24T11:57
россия
министерство финансов сша
джанет йеллен
экономика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен, падение мировых индексов технологических компаний, а также начало масштабной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.За последние сутки цена биткоина опускалась до уровня 45,290 тысячи долларов, по данным портала CoinMarketCap. По данным на 11.30 мск среды стоимость биткоина на Binance составляла около 50,6 тысячи долларов. В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.Ранее на этой неделе Йеллен во время выступления на конференции New York Times DealBook назвала биткоин "крайне неэффективным способом проведения транзакций". По мнению главы Минфина США, биткоин также не используется широко в качестве механизма для финансовых операций.
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россия, министерство финансов сша, джанет йеллен, экономика
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Основными причинами текущего снижения стоимости биткоина являются критика со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен
, падение мировых индексов технологических компаний, а также начало масштабной вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России
Глеб Костарев.
За последние сутки цена биткоина опускалась до уровня 45,290 тысячи долларов, по данным портала CoinMarketCap. По данным на 11.30 мск среды стоимость биткоина на Binance составляла около 50,6 тысячи долларов. В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов, после чего в понедельник резко откатилась вниз, уйдя ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. Перед этим стоимость биткоина росла четыре недели подряд, начиная с конца января. За это время биткоин подорожал в 1,7 раза - до 56 тысяч с почти 32 тысяч долларов месяц назад.
"Аналитики выделяют две основные причины снижения стоимости биткоина - фиксация прибыли "китами" (крупными инвесторами - ред.) и выступление Джанет Йеллен, которая подвергла критике размеры энергопотребления для майнинга биткоина", - сказал Костарев.
Ранее на этой неделе Йеллен во время выступления на конференции New York Times DealBook назвала биткоин "крайне неэффективным способом проведения транзакций". По мнению главы Минфина США, биткоин также не используется широко в качестве механизма для финансовых операций.
"Также сейчас наблюдается значительное падение индексов технологических компаний (например, китайская фондовая биржа SZSE потеряла за эти дни почти 5%, а американский NASDAQ 3,6%). По мнению инвесторов и аналитиков кризис 2020 год дал значительные преимущества для роста технологических компаний и биткоина. А текущее снижение связано с появлением и распространением вакцины от коронавируса", - добавил Костарев.