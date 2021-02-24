https://ria.ru/20210224/bezrabotitsa-1598697978.html

Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы

Россия заняла 18-е место в Европе по уровню безработицы

Самая низкая безработица в конце 2020 года наблюдалась в Чехии, а наибольшая — в Испании и Греции. Россия находится на 18-м месте, свидетельствует исследование... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T00:11

2021-02-24T00:11

2021-02-24T10:35

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица в конце 2020 года наблюдалась в Чехии, а наибольшая — в Испании и Греции. Россия находится на 18-м месте, свидетельствует исследование РИА Новости*.Прошедший год для мировой экономики оказался одним из самых трудных с момента окончания Второй мировой войны, что в основном вызвано пандемией коронавируса. Дополнительные сложности были связаны с повсеместными ограничениями в работе бизнеса и запретами на передвижения граждан. Поэтому работа многих компаний почти полностью остановилась, целые сектора столкнулись с многократным падением выручки.На этом фоне неудивительно, что уровень безработицы практически повсеместно вырос. В самый острый период, весной 2020 года, в некоторых странах этот показатель увеличивался по-настоящему фантастическими темпами, правда, к концу года ситуация во многом стабилизировалась.Для оценки ситуации на рынке труда эксперты подготовили рейтинг стран Европы по уровню и динамике безработицы.Исторически высокая безработица в ЕвропеЕсли обратиться к статистике до пандемии, то можно увидеть, что уровень безработицы во многих странах Западной Европы находился на достаточно высоком уровне. Это связано с множеством причин, во-первых, южные государства (Греция, Италия, Испания и другие) после десятилетия бурного роста в начале 2010-х годов столкнулись с достаточно масштабным кризисом, из-за чего в отдельные периоды уровень безработицы достигал 30 процентов.Во-вторых, богатые европейские страны имеют сильную систему поддержки нетрудоустроенных, что зачастую сокращает стимулы для поиска работы и делает комфортной многолетнюю жизнь на пособие по безработице. В-третьих, в Европе очень малое количество стран могло похвастаться высокими темпами роста экономики в последние десятилетия, что, безусловно, сказывалось на занятости.Высокая безработица в странах Восточной Европы имеет несколько другие причины. Тут главенствующую роль играют слабость экономик, а также структурная безработица из-за развала промышленности эпохи социализма.В этом случае хорошо видны два полюса: в Белоруссии, которая во многом сохранила промышленное производство, безработица держится на уровне четырех процентов, а на Украине, почти полностью демонтировавшей советское экономическое наследие, она составляет более восьми процентов. Причем на Украине этот показатель был еще выше — 11-13 процентов, но в последние годы сильно сократился из-за оттока работоспособного населения на заработки в страны Евросоюза и Россию. В нашей стране до 2020 года ситуация складывалась достаточно благоприятно, безработица устойчиво сокращалась. На начало 2020 года этот показатель опустился до исторического минимума в 4,6 процента, но в 2020 году он ощутимо вырос из-за пандемии COVID-19.Шестикратная разница в безработицеВ четвертом квартале 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдался в Чехии, где доля людей, ищущих работу, не превышает трех процентов. Также достаточно невысокий уровень безработицы, несмотря на пандемию, фиксировали в Польше, Нидерландах, Белоруссии, Венгрии, Мальте и Германии. Во всех этих шести странах доля безработных в последнем квартале 2020 года не превышала 4,5 процента.На другом полюсе рейтинга расположились страны с высокой безработицей. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Греции (16,7 процента), которая уже десятилетие борется с сильным экономическим кризисом. Похожий уровень безработицы в четвертом квартале прошедшего года отмечается в Испании (16,2 процента). У других государств в конце списка ситуация с безработицей, по сравнению с двумя замыкающими рейтинг странами, заметно лучше. В Литве этот показатель находится на уровне 10,3 процента, на Украине доля безработных – 9,5 процента, в Италии – 9,1 процента, а во Франции – 8,8 процента.Нетрудно заметить, что в лидирующей в рейтинге стране безработица почти в шесть раз ниже, чем в замыкающей таблицу Греции.Россия расположилась в середине списка. Наша страна занимает 18-е место с долей безработных в 6,1 процента в октябре-декабре 2020 года. Практически такой же результат показала Бельгия, а несколько хуже с безработицей обстоят дела в Люксембурге (6,5 процента).Только одна страна сократила безработицу в пандемиюВ 2020 году только одна страна из исследованных смогла сократить безработицу на фоне пандемии: в Италии этот показатель уменьшился за год на 0,4 процентного пункта. Возможно, это связано с резким ростом спроса на работу доставщиков продуктов, товаров и медикаментов, а также на дополнительный персонал в госпитали, дома престарелых и службы социальной поддержки. Безработица выросла, но не сильно (в пределах 0,1 процентного пункта) в Греции и Белоруссии.В России за 2020 год доля безработных увеличилась на полтора процентных пункта, что несколько больше, чем в среднем (1,1 процента) по исследованным странам. Самый большой рост безработицы отмечается в Прибалтике. В Литве она за год увеличилась на 3,9 процента, а в Эстонии — на 3,7. Возможно, это связано с закрытием границ в Евросоюзе, что ограничило отъезд молодых специалистов в более богатые страны, таким образом молодежь осталась дома и стала искать работу. Также достаточно высокий прирост безработицы в прошедшем году наблюдался в Ирландии, Испании, Исландии, Латвии и на Кипре.Проблемы с трудоустройством молодежи в Испании и ГрецииОтдельно можно рассмотреть молодежную безработицу, которая, как правило, намного выше общего уровня: средний показатель находится на уровне чуть ниже 20 процентов (для сравнения общая безработица составляет лишь шесть процентов), а в ряде стран она превышает 35 процентов.Самая проблемная ситуация сложилась в Греции и Испании (35 и 40 процентов соответственно). Также молодым людям (15-25 лет) достаточно сложно найти работу в Италии и Литве. Еще в 11 странах как минимум каждый пятый молодой человек испытывает трудности с поиском работы.Лучше всего молодежь трудоустроена в Германии, там только 6,2 процента не могут найти работу. Ниже десяти процентов молодежная безработица в трех других странах с достаточно сильной экономикой: Нидерландах, Швейцарии и Чехии.Уровень безработицы среди молодежи во время пандемии вырос сильнее (3,5 процентного пункта), чем общая безработица (плюс 1,1 процентного пункта). В целом это неудивительно, в трудные времена компании предпочитают нанимать и сохранять проверенные кадры, а молодым найти работу становится гораздо сложнее. Таким образом, из-за пандемии именно молодые люди пострадали больше всего, лишившись заработка или упустив шанс найти себе подходящую работу.Прогноз на будущееПо мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году рынок труда в европейских странах будет восстанавливаться, но достаточно осторожно. Скорее всего, за год удастся отыграть примерно две трети потерь в рабочих местах, а полностью преодолеть последствия пандемии европейские страны смогут не ранее 2022 года. *Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20210224/bezrabotitsa-1598616781.html

https://ria.ru/20210218/bezrabotitsa-1598084687.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/putin-1597825585.html

https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html

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россия, риа рейтинг, евросоюз, европа, общество