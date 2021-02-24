https://ria.ru/20210224/bayden-1598820458.html

Дипломат ответил на слова Байдена о "российской угрозе"

Дипломат ответил на слова Байдена о "российской угрозе"

США все еще придерживаются логики сдерживания России, тяжело представить, как взаимодействие Москвы и Вашингтона изменится при таком подходе американской... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T17:46

2021-02-24T17:46

2021-02-24T19:45

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ООН, 24 фев — РИА Новости. США все еще придерживаются логики сдерживания России, тяжело представить, как взаимодействие Москвы и Вашингтона изменится при таком подходе американской администрации, заявил на брифинге первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя недавнее выступление президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции.Ранее Байден, выступая онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. На конференции он призвал европейских партнеров укреплять единство в ЕС и внутри НАТО в свете "угрозы от России"."Вещи, которые вы упомянули из его мюнхенской речи и другие моменты, конечно, вызывают озабоченность по поводу того, как мы будем взаимодействовать с США как таковыми — не с постпредами здесь (в ООН. — Прим. ред.), а с США", — сказал Полянский.При этом российский дипломат подчеркнул, что есть много вещей, которые Москва и Вашингтон могут делать вместе — в первую очередь в сфере стратегической стабильности. Он назвал продление СНВ-3 хорошей базой для дальнейших совместных усилий.Также Полянский отметил, что российская сторона рассчитывает на взаимодействие с недавно назначенным США постпредом при ООН Линдой Томас-Гринфилд."Мы слышали, что она профессионал, она одна из нас, скажем так, — всегда проще взаимодействовать с профессионалами. Так что она может рассчитывать на наше расположение и позитивное отношение к ней как члену семьи Совета Безопасности", — указал он.При этом он напомнил, что новый постпред будет получать указания из Вашингтона и от президента Байдена.В конце январе лидеры двух государств Владимир Путин и Джо Байден согласовали продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений до 2026 года, который вступил в силу десять лет назад. Он предусматривает сокращение Россией и США своих ядерных арсеналов так, чтобы они суммарно не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Действие соглашения истекало 5 февраля этого года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для своей страны и призвал разработать новый документ с участием Китая. Вашингтон допустил продление ДСНВ, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Однако переговоры с администрацией Трампа к успеху не привели, и продлить соглашение удалось только после инаугурации Байдена.

https://ria.ru/20210222/myunkhen-1598487503.html

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, евросоюз, москва, оон, россия, джо байден, мюнхен, сша, в мире