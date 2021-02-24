https://ria.ru/20210224/aviaokhrana-1598925196.html

Первое арктическое подразделение авиаохраны лесов создадут в Батагае

Первое арктическое подразделение авиаохраны лесов создадут в Батагае

Первое арктическое подразделение авиационной охраны лесов создадут в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, сообщил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-24T14:20

2021-02-24T14:20

2021-02-25T14:22

виктория абрамченко

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 24 фев – РИА Новости. Первое арктическое подразделение авиационной охраны лесов создадут в поселке Батагай Верхоянского района Якутии, сообщил РИА Новости заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Алексей Агеев.По словам замминистра, в этом году в арктической зоне республики по указу главы региона Айсена Николаева в поселке Батагай Верхоянского района создадут авиаотделение с 30 работниками.Заместитель министра добавил, что для работы вновь создаваемого авиаотделения, увеличения охраняемой зоны обслуживания необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета. "Это порядка 311 миллионов рублей, в том числе на авиамониторинг - 76 миллионов рублей и на тушение пожаров - 235 миллионов рублей", - сказал он.В 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превысил в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза.Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила ,что межрегиональный лесопожарный центр "Север" по тушению лесных пожаров в удаленных районах, в частности в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае, будет создан в 2021 году.В пресс-службе Рослесхоза уточнили РИА Новости, что центр "Север" станет структурным подразделением "Авиалесоохраны". Центральный аэропорт базирования будет расположен в поселке Черемшанка в Красноярском крае.

https://ria.ru/20210224/yakutiya-1598710034.html

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виктория абрамченко, айсен николаев