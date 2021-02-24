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Президент Армении отклонил поправки в судебный кодекс, вызвавшие протесты
Президент Армении отклонил поправки в судебный кодекс, вызвавшие протесты
Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс и закон "Об академии юстиции", вызвавшие протесты оппозиции, и обратился в Конституционный... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:15
2021-02-24T18:51
армен саркисян
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс и закон "Об академии юстиции", вызвавшие протесты оппозиции, и обратился в Конституционный суд для проверки их соответствия конституции, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера.Третьего февраля парламент Армении принял во втором и окончательном чтении указанные поправки, предусматривающие внедрение института судей, которые будут рассматривать лишь дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся ареста в качестве меры пресечения, установления правомочности задержаний. Согласно поправкам, новым судьям тоже разрешалось рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-разыскной деятельности, в частности, обысков. Оппозиция сочла поправки "политическими, антиконституционными, антиправовыми", полагая, что для выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначать провластных судей.В пресс-службе армянского лидера заявили, что законы были направлены на подпись президенту 4 февраля и были проанализированы сотрудниками его администрации, независимыми экспертами и юристами. В результате "поправки сочтены проблематичными с точки зрения конституционности".Отмечается, что президент считает важными роль и значение судебной системы в деле обеспечения жизнедеятельности государства и общества. "Осуществление судопроизводства, основанного на принципах верховенства закона, законности, равенства перед законом и судом, гарантирование права на справедливое, публичное рассмотрение дел независимыми и беспристрастными судами в разумные сроки являются необходимыми условиями для укрепления доверия к государству и судебной системе, эффективного судопроизводства", - отметили в пресс-службе.Там же отмечается, что применение законов не должно быть проблематичным с точки зрения закрепленных в конституции принципов независимости и беспристрастности судей, недопущения вмешательства в осуществление правосудия.
https://ria.ru/20210214/armeniya-1597413858.html
https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598701678.html
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армен саркисян, в мире, армения

Президент Армении отклонил поправки в судебный кодекс, вызвавшие протесты

18:15 24.02.2021 (обновлено: 18:51 24.02.2021)
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс и закон "Об академии юстиции", вызвавшие протесты оппозиции, и обратился в Конституционный суд для проверки их соответствия конституции, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера.
Третьего февраля парламент Армении принял во втором и окончательном чтении указанные поправки, предусматривающие внедрение института судей, которые будут рассматривать лишь дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся ареста в качестве меры пресечения, установления правомочности задержаний. Согласно поправкам, новым судьям тоже разрешалось рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-разыскной деятельности, в частности, обысков. Оппозиция сочла поправки "политическими, антиконституционными, антиправовыми", полагая, что для выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначать провластных судей.
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В пресс-службе армянского лидера заявили, что законы были направлены на подпись президенту 4 февраля и были проанализированы сотрудниками его администрации, независимыми экспертами и юристами. В результате "поправки сочтены проблематичными с точки зрения конституционности".

"Президент республики не подписал законы и с соответствующими правовыми обоснованиями и доводами обратился в Конституционный суд для определения их соответствия конституции", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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Отмечается, что президент считает важными роль и значение судебной системы в деле обеспечения жизнедеятельности государства и общества. "Осуществление судопроизводства, основанного на принципах верховенства закона, законности, равенства перед законом и судом, гарантирование права на справедливое, публичное рассмотрение дел независимыми и беспристрастными судами в разумные сроки являются необходимыми условиями для укрепления доверия к государству и судебной системе, эффективного судопроизводства", - отметили в пресс-службе.
Там же отмечается, что применение законов не должно быть проблематичным с точки зрения закрепленных в конституции принципов независимости и беспристрастности судей, недопущения вмешательства в осуществление правосудия.
 
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