https://ria.ru/20210224/armeniya-1598824764.html

Президент Армении отклонил поправки в судебный кодекс, вызвавшие протесты

Президент Армении отклонил поправки в судебный кодекс, вызвавшие протесты

Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс и закон "Об академии юстиции", вызвавшие протесты оппозиции, и обратился в Конституционный... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:15

2021-02-24T18:15

2021-02-24T18:51

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 24 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отклонил поправки в Судебный кодекс и закон "Об академии юстиции", вызвавшие протесты оппозиции, и обратился в Конституционный суд для проверки их соответствия конституции, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера.Третьего февраля парламент Армении принял во втором и окончательном чтении указанные поправки, предусматривающие внедрение института судей, которые будут рассматривать лишь дела, связанные с контролем за досудебным производством, в том числе касающиеся ареста в качестве меры пресечения, установления правомочности задержаний. Согласно поправкам, новым судьям тоже разрешалось рассматривать ходатайства о разрешении на проведение оперативно-разыскной деятельности, в частности, обысков. Оппозиция сочла поправки "политическими, антиконституционными, антиправовыми", полагая, что для выполнения заказов властей на вновь созданные позиции будут назначать провластных судей.В пресс-службе армянского лидера заявили, что законы были направлены на подпись президенту 4 февраля и были проанализированы сотрудниками его администрации, независимыми экспертами и юристами. В результате "поправки сочтены проблематичными с точки зрения конституционности".Отмечается, что президент считает важными роль и значение судебной системы в деле обеспечения жизнедеятельности государства и общества. "Осуществление судопроизводства, основанного на принципах верховенства закона, законности, равенства перед законом и судом, гарантирование права на справедливое, публичное рассмотрение дел независимыми и беспристрастными судами в разумные сроки являются необходимыми условиями для укрепления доверия к государству и судебной системе, эффективного судопроизводства", - отметили в пресс-службе.Там же отмечается, что применение законов не должно быть проблематичным с точки зрения закрепленных в конституции принципов независимости и беспристрастности судей, недопущения вмешательства в осуществление правосудия.

https://ria.ru/20210214/armeniya-1597413858.html

https://ria.ru/20210224/pashinyan-1598701678.html

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армен саркисян, в мире, армения