https://ria.ru/20210224/arkhiv-1598783415.html

Путин отметил работу сотрудников архива ФСБ

Путин отметил работу сотрудников архива ФСБ

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за вклад в сохранение исторической памяти и противодействие попыткам... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:51

2021-02-24T14:51

2021-02-24T15:29

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за вклад в сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории."Убежден, продолжение такой работы - это важный вклад в сбережение исторической памяти, в противодействие разного рода попыткам фальсификации истории", - подчеркнул Путин.ФСБ совместно с российскими правоохранительными органами, поисковиками и историками участвует в очень большой работе по выявлению новых фактов чудовищных преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников, которые те творили в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.Ранее ФСБ предоставила РИА Новости рассекреченные архивные документы на эту тему. В числе этих материалов есть, например, новые сведения о преступлениях, к которым причастен бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10а Гельмут Оберлендер, ныне живущий в Канаде. Следственный комитет РФ подозревает его в участии в расстреле 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году.В числе других материалов – подробности массовых казней, которые каратели и их подручные из числа латышей и эстонцев учиняли на оккупированных землях Псковской и Новгородской областей. Кроме того, ФСБ дала возможность ознакомиться с новыми данными о преступлениях гитлеровцев в отношении мирного населения в Крыму, на Кубани, в Орловской и Смоленской областях.

https://ria.ru/20210210/zhiteli-1596793615.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин