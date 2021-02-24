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Путин отметил работу сотрудников архива ФСБ
Путин отметил работу сотрудников архива ФСБ
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за вклад в сохранение исторической памяти и противодействие попыткам... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:51
2021-02-24T14:51
2021-02-24T15:29
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ за вклад в сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории."Убежден, продолжение такой работы - это важный вклад в сбережение исторической памяти, в противодействие разного рода попыткам фальсификации истории", - подчеркнул Путин.ФСБ совместно с российскими правоохранительными органами, поисковиками и историками участвует в очень большой работе по выявлению новых фактов чудовищных преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников, которые те творили в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.Ранее ФСБ предоставила РИА Новости рассекреченные архивные документы на эту тему. В числе этих материалов есть, например, новые сведения о преступлениях, к которым причастен бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10а Гельмут Оберлендер, ныне живущий в Канаде. Следственный комитет РФ подозревает его в участии в расстреле 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году.В числе других материалов – подробности массовых казней, которые каратели и их подручные из числа латышей и эстонцев учиняли на оккупированных землях Псковской и Новгородской областей. Кроме того, ФСБ дала возможность ознакомиться с новыми данными о преступлениях гитлеровцев в отношении мирного населения в Крыму, на Кубани, в Орловской и Смоленской областях.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ
за вклад в сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории.
"Хочу сегодня особо поблагодарить сотрудников Центрального архива ФСБ за их большую и значительную работу", - сказал Путин в среду на коллегии ФСБ. В год 75-летия Великой Победы были рассекречены и впервые опубликованы многие уникальные документы, в них свидетельства преступлений нацистов и их пособников, в том числе против мирного населения, правда о мужестве и героизме сотрудников органов безопасности в годы Великой Отечественной войны, отметил глава государства.
"Убежден, продолжение такой работы - это важный вклад в сбережение исторической памяти, в противодействие разного рода попыткам фальсификации истории", - подчеркнул Путин.
ФСБ совместно с российскими правоохранительными органами, поисковиками и историками участвует в очень большой работе по выявлению новых фактов чудовищных преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников, которые те творили в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные будут необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.
Ранее ФСБ предоставила РИА Новости рассекреченные архивные документы на эту тему. В числе этих материалов есть, например, новые сведения о преступлениях, к которым причастен бывший переводчик гитлеровской зондеркоманды СС-10а Гельмут Оберлендер, ныне живущий в Канаде. Следственный комитет РФ подозревает его в участии в расстреле 27 тысяч человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году.
В числе других материалов – подробности массовых казней, которые каратели и их подручные из числа латышей и эстонцев учиняли на оккупированных землях Псковской и Новгородской областей. Кроме того, ФСБ дала возможность ознакомиться с новыми данными о преступлениях гитлеровцев в отношении мирного населения в Крыму, на Кубани, в Орловской и Смоленской областях.