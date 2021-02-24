https://ria.ru/20210224/aktivisty-1598833598.html
Рязанский губернатор наградил школьных активистов и курсантов
Рязанский губернатор наградил школьных активистов и курсантов
Власти Рязанской области прилагают все усилия, чтобы у каждого учащегося была возможность проявить себя и стать специалистом высокого класса, заявил глава... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T19:06
2021-02-24T19:06
2021-02-24T19:06
рязанская область
россия
николай любимов
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Власти Рязанской области прилагают все усилия, чтобы у каждого учащегося была возможность проявить себя и стать специалистом высокого класса, заявил глава региона Николай Любимов на церемонии вручения знака губернатора "Школьному активисту" и именной стипендией курсантам образовательных организаций.Церемония проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных на период пандемии. Свидетельства о присуждении стипендии губернатора получили курсанты РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, Академии права и управления ФСИН, Рязанского филиала Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя. Всего в текущем году стипендию получили 15 человек.Кроме того, состоялось вручение знака губернатора Рязанской области "Школьному активисту", который был учрежден по инициативе Николая Любимова. В общей сложности по итогам 2020 года знак получат 47 учащихся из различных муниципальных образований.Николай Любимов поздравил курсантов и школьников с получением заслуженных наград и поощрений. Он подчеркнул, что их удостоены представители молодежи, которые отличились в учебе, развитии ученического самоуправления, общественной деятельности.Глава региона отметил, что президентом России поставлены серьезные цели, достижение которых позволит государству, каждому его региону, подняться на новый уровень развития. В этой работе важно участие хорошо образованных, креативных, энергичных молодых людей. Сегодня создаются все необходимые условия для того, чтобы в дальнейшем они оставались в Рязанской области."Вся моя команда, все мы стараемся сделать так, чтобы вам было здесь комфортно, интересно, чтобы у каждого была возможность проявить себя, стать специалистом высокого класса, построить успешную карьеру", – сказал губернатор.Николай Любимов обратился к курсантам десантного училища, подчеркнув, что сейчас на государственном уровне ведется большая работа по повышению обороноспособности страны."Огромную роль в этом играет качество подготовки военнослужащих. Ваши успехи в учебе, несомненно, пойдут на пользу Отечеству. Благодарю вас за то, что выбрали для себя такую важную и ответственную службу. Это решение очень многое говорит о человеке, ведь офицер, военный, – это, прежде всего, патриот, готовый пойти на самопожертвование ради Родины. Человек с особыми внутренними качествами – отвагой и силой духа. Не сомневаюсь, что все задачи, которые будут поставлены перед вами страной, вы выполните с честью", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20210217/ryazan-1597906103.html
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россия, николай любимов, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости.
Власти Рязанской области
прилагают все усилия, чтобы у каждого учащегося была возможность проявить себя и стать специалистом высокого класса, заявил глава региона Николай Любимов
на церемонии вручения знака губернатора "Школьному активисту" и именной стипендией курсантам образовательных организаций.
Церемония проходила с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных на период пандемии. Свидетельства о присуждении стипендии губернатора получили курсанты РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, Академии права и управления ФСИН, Рязанского филиала Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя. Всего в текущем году стипендию получили 15 человек.
Кроме того, состоялось вручение знака губернатора Рязанской области "Школьному активисту", который был учрежден по инициативе Николая Любимова. В общей сложности по итогам 2020 года знак получат 47 учащихся из различных муниципальных образований.
Николай Любимов поздравил курсантов и школьников с получением заслуженных наград и поощрений. Он подчеркнул, что их удостоены представители молодежи, которые отличились в учебе, развитии ученического самоуправления, общественной деятельности.
"Вас уважают сверстники и педагоги, вами гордятся родители. Как губернатор, я тоже восхищаюсь такими умными, активными и целеустремленными молодыми людьми. Считаю, что за вами будущее нашего региона и страны в целом. Вы обязательно добьетесь успехов в профессии: проявите себя на воинской службе, работе в УИС, при защите правопорядка. Внесете достойный вклад в укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни в селах и городах", – сказал Любимов.
Глава региона отметил, что президентом России поставлены серьезные цели, достижение которых позволит государству, каждому его региону, подняться на новый уровень развития. В этой работе важно участие хорошо образованных, креативных, энергичных молодых людей. Сегодня создаются все необходимые условия для того, чтобы в дальнейшем они оставались в Рязанской области.
"Вся моя команда, все мы стараемся сделать так, чтобы вам было здесь комфортно, интересно, чтобы у каждого была возможность проявить себя, стать специалистом высокого класса, построить успешную карьеру", – сказал губернатор.
Николай Любимов обратился к курсантам десантного училища, подчеркнув, что сейчас на государственном уровне ведется большая работа по повышению обороноспособности страны.
"Огромную роль в этом играет качество подготовки военнослужащих. Ваши успехи в учебе, несомненно, пойдут на пользу Отечеству. Благодарю вас за то, что выбрали для себя такую важную и ответственную службу. Это решение очень многое говорит о человеке, ведь офицер, военный, – это, прежде всего, патриот, готовый пойти на самопожертвование ради Родины. Человек с особыми внутренними качествами – отвагой и силой духа. Не сомневаюсь, что все задачи, которые будут поставлены перед вами страной, вы выполните с честью", – сказал Любимов.