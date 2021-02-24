https://ria.ru/20210224/aeroflot-1598704757.html

"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам

"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам

"Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T03:35

2021-02-24T03:35

2021-02-24T03:35

распространение коронавируса

россия

михаил полубояринов

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.Он отметил, что такая мера дала существенную экономию."На мой взгляд, это общемировой тренд - сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", - добавил он.На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.

https://ria.ru/20210212/bilety-1597135063.html

россия

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2021

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россия, михаил полубояринов, аэрофлот, общество