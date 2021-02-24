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"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
"Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T03:35
2021-02-24T03:35
распространение коронавируса
россия
михаил полубояринов
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.Он отметил, что такая мера дала существенную экономию."На мой взгляд, это общемировой тренд - сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", - добавил он.На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.
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россия, михаил полубояринов, аэрофлот, общество

"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам

03:35 24.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boing 777-300 ER авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" снизил общий доход летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета на фоне пандемии коронавируса, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов.

"Аэрофлот" - это уникальный коллектив, сохранение коллектива - это одна из важнейших задач. Мы уже реализовали меру, к которой сотрудники отнеслись с пониманием, - это снижение общего дохода летного персонала и летчиков в связи с уменьшением налета", - сказал Полубояринов сообщил в интервью РБК.

Он отметил, что такая мера дала существенную экономию.
"На мой взгляд, это общемировой тренд - сохранение персонала, но снижение зарплаты за меньший налет", - добавил он.
На сколько снизилась зарплата пилотов и летного персонала, Полубояринов не уточнил.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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