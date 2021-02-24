https://ria.ru/20210224/absurd-1598778827.html

Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом

Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом

Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, заявил постоянный представитель Ирана при... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:31

2021-02-24T14:31

2021-02-24T14:31

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

магатэ

москва

оон

иран

сша

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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, заявил постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Хамане.Он добавил, что ответственность за возвращение к сделке, ее перезапуск и компенсацию ущерба лежит на "виновной стороне", которая также должна доказать, что больше не отступит от условий соглашения.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

россия

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иран

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, магатэ, москва, оон, иран, сша, в мире