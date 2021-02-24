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Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом
Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом
Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, заявил постоянный представитель Ирана при... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:31
2021-02-24T14:31
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
магатэ
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, заявил постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Хамане.Он добавил, что ответственность за возвращение к сделке, ее перезапуск и компенсацию ущерба лежит на "виновной стороне", которая также должна доказать, что больше не отступит от условий соглашения.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, магатэ, москва, оон, иран, сша, в мире

Иран назвал заявления США о ядерной сделке абсурдом

14:31 24.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Призыв Вашингтона к полному соблюдению Тегераном условий ядерной сделки абсурден, поскольку сами США остаются вне ее, заявил постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Хамане.

"Абсурдно повторять просьбу к Ирану вернуться к полному соблюдению соглашения, в то время как вы либо выходите из соглашения и полностью нарушаете его условия, либо продолжаете не выполнять свои обязательства", - сказал постпред Ирана, выступая по видеосвязи на конференции по разоружению в Женеве.

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Он добавил, что ответственность за возвращение к сделке, ее перезапуск и компенсацию ущерба лежит на "виновной стороне", которая также должна доказать, что больше не отступит от условий соглашения.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМАГАТЭМоскваООНИранСШАВ мире
 
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