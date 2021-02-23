https://ria.ru/20210223/zhivotnye-1598379151.html

Пластиковый ошейник: что убивает краснокнижных морских львов

Пластиковый ошейник: что убивает краснокнижных морских львов

На Сахалине и Камчатке десятками гибнут северные морские львы, занесенные в Красную книгу. Они запутываются в мусоре, который выбрасывают в океан люди... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:05

волонтеры

сахалин

животные

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Юлия Ахмедова. На Сахалине и Камчатке десятками гибнут северные морские львы, занесенные в Красную книгу. Они запутываются в мусоре, который выбрасывают в океан люди. Рыболовные сети и пластиковые пакеты превращаются в удавки, обрекающие на долгую и мучительную смерть. Кто и как может спасти редких животных — выясняло РИА Новости. "Выглядит угрожающе"С каждым годом в водах Тихого океана гибнет все больше сивучей — северных морских львов, занесенных в Красную книгу. Игривые и очень крупные животные запутываются в океаническом мусоре — рыболовных сетях, корабельных тросах, канатах и бытовом пластике. Если в петлю попадает маленький сивучонок, то со временем веревки врастают в тело и особь умирает в мучениях. В 2010-2016 годах, по подсчетам спасателей, в Сахалинской области находили до трех запутанных сивучей. Сейчас — уже по несколько десятков. Освободиться без посторонней помощи они не могут. Спасением морских млекопитающих на Сахалине уже более 25 лет занимается туристско-экологический клуб "Бумеранг" и инициативная группа "Друзья океана". В прошлом году, по словам Козлова, активисты распутали 28 морских львов. Многих спасти все равно не удалось: у них была практически отрезана голова из-за вросших веревок.Для решения проблемы, считают общественники, необходима слаженная работа государства, ученых и спасателей. Активисты опубликовали петицию, в которой просят сразу несколько ведомств обратить внимание на ситуацию.Смертельный выстрел Детенышей морских львов можно поймать сачком. Взрослые же особи весят больше тонны. Они дикие и могут представлять серьезную опасность для человека. Поэтому единственный способ помочь им — дистанционно обездвижить с помощью ветеринарного ружья, заряженного шприцем с анестетиком.Как объясняет сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, специалист по ластоногим Светлана Артемьева, северным морским львам из-за физиологических особенностей невозможно колоть транквилизаторы, как наземным млекопитающим. Они угнетают спонтанное дыхание. Если, испугавшись выстрела, животное прыгнет в воду, оно просто задохнется. Поэтому для обездвиживания сивучей необходим специальный коктейль медицинских препаратов, который разработали канадские ученые около 20 лет назад.По словам Владимира Бурканова, старшего научного сотрудника Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, в условиях труднодосягаемых скал можно распутать сивуча, не навредив ни ему, ни себе, только с применением этих медикаментов.Коктейль из КанадыРечь идет о трех анестетиках (медетомедин, мидазолам и десятипроцетный буторфанол) и трех реверсантах (атипамезол, флумазенил и налтрексон). Эти препараты не угнетают спонтанное дыхание и не обездвиживают полностью — животное впадает в состояние, которое спасатели сравнивают с наркотическим опьянением. Даже если после инъекции сивуч сойдет в воду, он не утонет, а для людей не будет опасен. Буторфанол десятипроцентный и его антидот налтрексон пятипроцентный в России не производятся и не импортируются. Мидазолам и его антидот флумазенил есть в стране, но их нельзя применять в ветеринарии. К тому же буторфанол и мидазолам включены в список психотропных веществ (№ 3-ФЗ от 8 января 1998 года), для использования которых нужна специальная лицензия.В 2019-м приняли закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного применения" (№ 297-ФЗ). Он позволяет ввозить и использовать препараты для лечения занесенных в Красную книгу животных. Но отлаженных механизмов пока нет. При этом ни одна экологическая общественная организация не может получить лицензию на канадский коктейль — такие полномочия есть только у государственных ветеринарных служб.Повод задуматься РИА Новости направило запросы в правительство России, правительство Сахалинской области и Росприроднадзор с просьбой прокомментировать проблему спасения сивучей. На момент публикации агентство ответа не получило.Тем временем в преддверии весны спасатели бьют тревогу. Сивучи вскоре начнут массово возвращаться на лежбища в Сахалинскую область и Камчатский край. Активисты пытаются обеспечить безопасную и благоприятную среду для размножения вымирающих животных."Ответственность за их смерть лежит на человеке, который бросил упаковочное кольцо или не убрал за собой рыболовную сеть, — подчеркивает Вячеслав Козлов. — Однажды мы выпутывали морского котенка из мочалки. Представляете, кто-то выбросил ее в океан! Это повод задуматься не только о спасении сивучей, но и о нашем отношении к водным ресурсам".В пресс-службе Минприроды сообщили, что в Сахалинской области в 2020 году привели в порядок 49,7 километра береговой полосы, а Камчатском крае — 5,1 километра. В ведомстве разделяют озабоченность граждан и готовы оказать поддержку в уборке берегов для минимизации антропогенного воздействия на животных.

https://ria.ru/20210121/priyut-1593968403.html

https://ria.ru/20201231/korova-1591521543.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры, сахалин, животные