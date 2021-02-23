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Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского
Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского
Украинский политолог Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса Владимиром Зеленским, которая повлекла за собой санкции против физических и юридических... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T14:57
2021-02-23T16:18
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
владимир зеленский
москва
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса Владимиром Зеленским, которая повлекла за собой санкции против физических и юридических лиц страны.По мнению Золотарева, президента могли обеспокоить слухи о том, что весной разразится "тарифный Майдан", а также падение рейтингов партии "Слуга народа". Однако эксперт допустил, что смелость Зеленского, скорее всего, связана с получением "определенных гарантий" от Запада."Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", — написал Золотарев в статье для "Главреда".Политолог отметил, что своими действиями Зеленский разрушил порядок, созданный при экс-президенте Петре Порошенко, когда на фоне агрессивных высказываний Киева в адрес Москвы он тем не менее продолжал вести бизнес с российской стороной "по расписанию".Ранее Совет нацбезопасности Украины решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, владимир зеленский, москва, сша, украина, в мире

Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского

14:57 23.02.2021 (обновлено: 16:18 23.02.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса Владимиром Зеленским, которая повлекла за собой санкции против физических и юридических лиц страны.
По мнению Золотарева, президента могли обеспокоить слухи о том, что весной разразится "тарифный Майдан", а также падение рейтингов партии "Слуга народа". Однако эксперт допустил, что смелость Зеленского, скорее всего, связана с получением "определенных гарантий" от Запада.
"Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", — написал Золотарев в статье для "Главреда".
Политолог отметил, что своими действиями Зеленский разрушил порядок, созданный при экс-президенте Петре Порошенко, когда на фоне агрессивных высказываний Киева в адрес Москвы он тем не менее продолжал вести бизнес с российской стороной "по расписанию".
Ранее Совет нацбезопасности Украины решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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