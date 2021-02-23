https://ria.ru/20210223/zelenskiy-1598660124.html

Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского

Политолог объяснил резкую смену курса Зеленского

Украинский политолог Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса Владимиром Зеленским, которая повлекла за собой санкции против физических и юридических... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T14:57

2021-02-23T14:57

2021-02-23T16:18

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

петр порошенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинский политолог Андрей Золотарев назвал причины резкой смены курса Владимиром Зеленским, которая повлекла за собой санкции против физических и юридических лиц страны.По мнению Золотарева, президента могли обеспокоить слухи о том, что весной разразится "тарифный Майдан", а также падение рейтингов партии "Слуга народа". Однако эксперт допустил, что смелость Зеленского, скорее всего, связана с получением "определенных гарантий" от Запада."Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошел. Для Запада, а точнее, для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию", — написал Золотарев в статье для "Главреда".Политолог отметил, что своими действиями Зеленский разрушил порядок, созданный при экс-президенте Петре Порошенко, когда на фоне агрессивных высказываний Киева в адрес Москвы он тем не менее продолжал вести бизнес с российской стороной "по расписанию".Ранее Совет нацбезопасности Украины решил ввести ограничения против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, владимир зеленский, москва, сша, украина, в мире