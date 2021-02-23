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Эксперт назвал сроки запуска "Северного потока — 2"
Эксперт назвал сроки запуска "Северного потока — 2"
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сроки запуска газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "Взгляд". РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:23
2021-02-23T16:20
игорь юшков
россия
северный поток — 2
экономика
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Названы сроки запуска «Северного потока — 2»
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сроки запуска газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "Взгляд".Ранее украинская внешняя разведка объявила, что проект будет завершен 12 июня, чтобы "по советской традиции" приурочить введение газопровода в строй к празднованию Дня России.Юшков отметил, что это лишь догадки разведывательного ведомства Украины. Эксперт уточнил, что "Северный поток — 2" пройдет четыре этапа, прежде чем будет запущен. На первой стадии необходимо полностью проложить трубы в водах Германии. На втором — достроить газопровод на датском участке. Третий этап включает в себя пусконаладочные работы — проверку компрессии, закачку в трубу буферного газа, испытания разных режимов работы трубопровода. На четвертой стадии произойдет коммерческий запуск проекта.Юшков пояснил, что достройка "Северного потока — 2" не будет привязываться ни к какому дню календаря. "Украина пытается создать впечатление, что Россия — это наследник Советского Союза, где было принято завершать очередные стройки к какой-либо праздничной дате", — заключил он.Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность "Северного потока — 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.
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игорь юшков, россия, северный поток — 2, экономика

Эксперт назвал сроки запуска "Северного потока — 2"

15:23 23.02.2021 (обновлено: 16:20 23.02.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сроки запуска газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "Взгляд".
Ранее украинская внешняя разведка объявила, что проект будет завершен 12 июня, чтобы "по советской традиции" приурочить введение газопровода в строй к празднованию Дня России.
Юшков отметил, что это лишь догадки разведывательного ведомства Украины.
Эксперт уточнил, что "Северный поток — 2" пройдет четыре этапа, прежде чем будет запущен. На первой стадии необходимо полностью проложить трубы в водах Германии. На втором — достроить газопровод на датском участке. Третий этап включает в себя пусконаладочные работы — проверку компрессии, закачку в трубу буферного газа, испытания разных режимов работы трубопровода. На четвертой стадии произойдет коммерческий запуск проекта.
"Пуск в эксплуатацию стоит ждать не раньше сентября, а не к 12 июня", — отметил он.
Юшков пояснил, что достройка "Северного потока — 2" не будет привязываться ни к какому дню календаря.
"Украина пытается создать впечатление, что Россия — это наследник Советского Союза, где было принято завершать очередные стройки к какой-либо праздничной дате", — заключил он.
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Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность "Северного потока — 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.
 
Игорь ЮшковРоссияСеверный поток — 2Экономика
 
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