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Эксперт назвал сроки запуска "Северного потока — 2"

Эксперт назвал сроки запуска "Северного потока — 2"

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сроки запуска газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "Взгляд". РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T15:23

2021-02-23T15:23

2021-02-23T16:20

игорь юшков

россия

северный поток — 2

экономика

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Названы сроки запуска «Северного потока — 2»

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал сроки запуска газопровода "Северный поток — 2". Его слова приводит "Взгляд".Ранее украинская внешняя разведка объявила, что проект будет завершен 12 июня, чтобы "по советской традиции" приурочить введение газопровода в строй к празднованию Дня России.Юшков отметил, что это лишь догадки разведывательного ведомства Украины. Эксперт уточнил, что "Северный поток — 2" пройдет четыре этапа, прежде чем будет запущен. На первой стадии необходимо полностью проложить трубы в водах Германии. На втором — достроить газопровод на датском участке. Третий этап включает в себя пусконаладочные работы — проверку компрессии, закачку в трубу буферного газа, испытания разных режимов работы трубопровода. На четвертой стадии произойдет коммерческий запуск проекта.Юшков пояснил, что достройка "Северного потока — 2" не будет привязываться ни к какому дню календаря. "Украина пытается создать впечатление, что Россия — это наследник Советского Союза, где было принято завершать очередные стройки к какой-либо праздничной дате", — заключил он.Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность "Северного потока — 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против реализации проекта выступают США, продвигающие в Европейский союз свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

https://ria.ru/20210223/bezdeystvie-1598633698.html

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игорь юшков, россия, северный поток — 2, экономика