В Киеве задержали семнадцать участников протестов у офиса Зеленского
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Семнадцать человек задержаны в ходе столкновений у офиса президента Украины в центре Киева после приговора экс-главе одесской ячейки "Правого сектора"* Сергею Стерненко, пострадали несколько полицейских, возбуждено дело, сообщила пресс-служба Нацполиции города.
"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файерами. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции. Следователи полиции Киева завели уголовное дело по статье 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.
Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Во вторник вечером несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского с требованием освободить Стерненко.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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