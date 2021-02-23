https://ria.ru/20210223/zaderzhanie-1598641003.html

Премьер Грузии объяснил задержание оппозиционера Мелии

Премьер Грузии объяснил задержание оппозиционера Мелии

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию "криминалом" и заявил,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:14

2021-02-23T11:14

2021-02-23T11:14

ника мелия

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили назвал председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию "криминалом" и заявил, что тот был задержан за штурм парламента, спланированный для проверки силы государства.Мелия был задержан во вторник, полиция применила перцовый газ в здании офиса партии.Глава правительства назвал Мелию "криминалом" и добавил, что "полиция задержала его за организацию штурма парламента, который он запланировал, чтобы проверить силу государства".Оппозиционер обвиняется в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Суд изначально освободил его под залог с условием ношения электронного браслета, но позже оппозиционер его демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался выплачивать денежный залог, после чего парламент лишил его депутатской неприкосновенности, тем самым разрешив арест оппозиционера. После решения суда об аресте, вынесенного 17 февраля, Мелия заперся в офисе своей партии, снаружи его охраняли другие оппозиционеры, которые утверждали, что не выдадут Мелию полиции.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.

https://ria.ru/20210223/gruziya-1598630923.html

https://ria.ru/20210223/gaz-1598632269.html

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ника мелия, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, грузия, в мире