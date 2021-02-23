https://ria.ru/20210223/vykhodnye-1598357821.html

Российские туристы рассказали, продлевают ли отдых после праздников

Российские туристы рассказали, продлевают ли отдых после праздников

Сервис для планирования путешествий провел опрос и выяснил у туристов, продлевают ли они отдых, оформляя дополнительные дни отпуска после праздников, сообщает... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:35

2021-02-23T00:35

2021-02-23T00:35

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майские праздники

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий провел опрос и выяснил у туристов, продлевают ли они отдых, оформляя дополнительные дни отпуска после праздников, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 3 310 человек.Оказалось, что большинство россиян (59 процентов) периодически так делают. Причем чаще всего длинные каникулы устраивают в мае (30 процентов опрошенных). Каждый третий путешественник (29 процентов) продлевает новогодние каникулы. 8 Марта — 14 процентов, а 23 Февраля — 13 процентов. Еще девять процентов респондентов стараются чуть дольше отдохнуть в июне, на День России. А после Дня народного единства, в ноябре хотят отдохнуть подольше только пять процентов россиян.Согласно опросу, обычно берут один-два дополнительных дня — так ответили 32 процента путешественников. Четверть респондентов оформляют отпуска на три-пять дней, а каждому пятому нужна неделя. На срок более семи дней продлевает праздники 23 процента туристов.Большинство россиян (63 процента) дополнительное время отдыха используют для путешествий, а 30 процентов респондентов поступают в зависимости от обстоятельств. Остальные ответили, что никуда не ездят: 45 процентов из них проводят время на даче или дома, 29 процентов — встречаются с друзьями и близкими, а 26 процентов — занимаются личными делами.Путешественники, которые не берут отпуск, приуроченный к праздникам, объясняют это в основном повышенными ценами на билеты и отели в этот период — такой ответ выбрали 23 процента. Еще 17 процентов признаются, что не имеют финансовой возможности отдыхать дольше, 16 процентов – копят отпускные дни. Кроме того, 11 процентам респондентов не нравится, что в праздники везде много туристов, а девять процентов – предпочитают проводить это время дома или на даче, и коротких выходных для этого хватает. Не с кем ездить в путешествия семи процентам опрошенных. Еще 17 процентов респондентов называли другие причины. При этом, в 2021 году очень многие, 88 процентов, хотели бы провести праздничные выходные в путешествии. Еще десять процентов ответили, что им все равно, а два процента респондентов вообще не планируют поездок.

https://ria.ru/20210215/puteshestvie-1597487556.html

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1598019160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, россия, туризм, новости - туризм, майские праздники