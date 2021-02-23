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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210223/vorobev-1598663510.html
Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Краснознаменске поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:26
2021-02-23T15:26
новости подмосковья
23 февраля
юнармия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
краснознаменск
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Краснознаменске поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба правительства региона.В мероприятии приняли участие командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский и заслуженный артист РФ Денис Майданов."Очень приятно быть здесь - в городе славных традиций. В военных городках этот праздник - семейный. Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает, женам, которые обеспечивают тыл. От всей души желаю вам здоровья, успехов в службе, чтобы всегда был мир, всегда дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример", - сказал Воробьев. Торжественное мероприятие прошло в обновленном Доме офицеров, где был проведен первый за десятки лет капремонт. В 2013 году он был передан в муниципальную собственность. После ремонта здесь смогут заниматься в 3-5 раз больше жителей, чем раньше – около 1,5 тысяч. В здании работают театральные, хореографические, вокальные студии, всего более 20 секций и кружков. В Доме офицеров разместились также экспозиции Городского музея, клуб "Активное долголетие" и Дом Юнармии, в котором будут заниматься около 240 ребят 8-19 лет.
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23 февраля, юнармия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), краснознаменск, общество

Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

15:26 23.02.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиАндрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества
Андрей Воробьев поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Краснознаменске поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии приняли участие командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения Андрей Вышинский и заслуженный артист РФ Денис Майданов.
"Очень приятно быть здесь - в городе славных традиций. В военных городках этот праздник - семейный. Я хочу поблагодарить наших офицеров за высокие показатели, достойное служение. Хочу сказать слова благодарности всем, кто вас поддерживает, женам, которые обеспечивают тыл. От всей души желаю вам здоровья, успехов в службе, чтобы всегда был мир, всегда дома вас ждали, а дети, которых вы воспитываете, радовали и брали с вас пример", - сказал Воробьев.
Торжественное мероприятие прошло в обновленном Доме офицеров, где был проведен первый за десятки лет капремонт. В 2013 году он был передан в муниципальную собственность. После ремонта здесь смогут заниматься в 3-5 раз больше жителей, чем раньше – около 1,5 тысяч. В здании работают театральные, хореографические, вокальные студии, всего более 20 секций и кружков. В Доме офицеров разместились также экспозиции Городского музея, клуб "Активное долголетие" и Дом Юнармии, в котором будут заниматься около 240 ребят 8-19 лет.
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 11:16
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
 
Новости Подмосковья23 февраляЮнармияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)КраснознаменскОбщество
 
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